Aumento na apreensão liga alerta sobre alto número de armas caseiras no ES

Apreensão de armamentos caseiros vem aumentando no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Em 2023, o Espírito Santo registrou a apreensão de 4.005 armas de fogo, com aumento no número de pistolas, sub-metralhadoras, rifles, escopetas, fuzis e armas caseiras. A apreensão desse tipo de armamento vem crescendo desde 2018, quando 246 armas foram encontradas pelas forças de segurança. Em 2023, a quantidade subiu para 383. Ao todo, nos últimos seis anos, as equipes policiais apreenderam 1.765 armas caseiras.

De acordo com Daniel Belchior, delegado titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), o aumento no número de armas caseiras em circulação no Espírito Santo acontece devido à legislação que regulamenta as armas no Brasil

“Isso faz com que o crime organizado busque por outras formas de ter seu armamento. Entendemos que são armas que podem ser fabricadas em qualquer tipo de oficina, desde que haja alguém com a perícia necessária”, explica Daniel.

“A grande dificuldade com as armas caseiras está no fato de não serem rastreáveis, já que não têm número de série. Isso dificulta o trabalho da polícia”, complementa o delegado.

“O foco da Desarme é exatamente identificar as pessoas responsáveis pela fabricação e difusão de conhecimento sobre as armas caseiras. Quando a gente foca nessas pessoas, automaticamente estamos repercutindo na queda de produção dessas armas. O perfil de quem fabrica está ligado a pessoas com habilidades com usinagem e solda, por exemplo, já que têm o conhecimento sobre materiais que compõe uma arma”, complementa Daniel.

Visando ao combate ao número de armas em circulação, o delegado pontua a importância da atuação policial em conjunto com a sociedade.

“A gente sempre conta com a integração com o Poder Judiciário e o Ministério Público. O que tem nos ajudado também é o disque-denúncia, onde pessoas que têm conhecimento sobre eventuais fábricas podem entrar em contato conosco”, frisa o delegado.

O que é uma arma caseira?

Arma de fabricação caseira foi utilizada para matar jovem na Serra em 2020 Crédito: Divulgação / Polícia Civil

As armas caseiras são classificadas como aquelas produzidas de forma irregular, com o uso de materiais adaptados, de forma artesanal. Especialistas apontam que são consideradas "caseiras" todas as armas com poderio letal feitas em fábricas não autorizadas, reguladas e fiscalizadas pelo governo federal.

Especialista aponta riscos

Marco Aurélio Borges, doutor em Ciências Humanas e coordenador do mestrado de Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV), explica que o aumento na circulação de armas de fogo apresenta riscos para a sociedade. “O descontrole na distribuição e no acesso às armas criou um problema para a segurança pública. Temos mais armas em circulação e, consequentemente, mais pessoas atuando com operação e manutenção dos armamentos”, pontua o especialista.

"Se você facilita o acesso a uma arma nova, isso gera um barateamento das armas antigas. Logo, você tem mais pessoas com acesso aos armamentos e mais armas circulando" Marco Aurélio Borges - Especialista em Segurança Pública

De acordo com Marco Aurélio, a integração entre os órgãos de segurança é ideal para combate ao crescimento de armas caseiras no Espírito Santo.