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Segurança Pública

Aumento na apreensão liga alerta sobre alto número de armas caseiras no ES

Nos últimos seis anos, forças de segurança apreenderam 1.765 armamentos fabricados de forma artesanal no Estado

Publicado em 06 de Fevereiro de 2024 às 18:05

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 fev 2024 às 18:05
Arma apreendida na casa
Apreensão de armamentos caseiros vem aumentando no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Em 2023, o Espírito Santo registrou a apreensão de 4.005 armas de fogo, com aumento no número de pistolas, sub-metralhadoras, rifles, escopetas, fuzis e armas caseiras. A apreensão desse tipo de armamento vem crescendo desde 2018, quando 246 armas foram encontradas pelas forças de segurança. Em 2023, a quantidade subiu para 383. Ao todo, nos últimos seis anos, as equipes policiais apreenderam 1.765 armas caseiras.
De acordo com Daniel Belchior, delegado titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), o aumento no número de armas caseiras em circulação no Espírito Santo acontece devido à legislação que regulamenta as armas no Brasil.
“Isso faz com que o crime organizado busque por outras formas de ter seu armamento. Entendemos que são armas que podem ser fabricadas em qualquer tipo de oficina, desde que haja alguém com a perícia necessária”, explica Daniel.
“A grande dificuldade com as armas caseiras está no fato de não serem rastreáveis, já que não têm número de série. Isso dificulta o trabalho da polícia”, complementa o delegado.

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Apesar dos empecilhos, a Desarme conseguiu desarticular, em dezembro de 2023, uma fábrica clandestina de armas de fogo na zona rural de Cariacica. A operação "Legado Armeria" teve como objetivo cumprir sete mandados de busca e apreensão com base em investigação que apurava a fabricação ilícita de armas de fogo caseiras, uma rede de distribuição de armas desse tipo na Grande Vitória e a lavagem de dinheiro vindo da comercialização dos armamentos, que eram utilizados pelo crime organizado.
“O foco da Desarme é exatamente identificar as pessoas responsáveis pela fabricação e difusão de conhecimento sobre as armas caseiras. Quando a gente foca nessas pessoas, automaticamente estamos repercutindo na queda de produção dessas armas. O perfil de quem fabrica está ligado a pessoas com habilidades com usinagem e solda, por exemplo, já que têm o conhecimento sobre materiais que compõe uma arma”, complementa Daniel.
Visando ao combate ao número de armas em circulação, o delegado pontua a importância da atuação policial em conjunto com a sociedade.
“A gente sempre conta com a integração com o Poder Judiciário e o Ministério Público. O que tem nos ajudado também é o disque-denúncia, onde pessoas que têm conhecimento sobre eventuais fábricas podem entrar em contato conosco”, frisa o delegado.

O que é uma arma caseira?

Jovem foi morto na frente de casa, em Solar de Anchieta, enquanto andava de skate com os amigos
Arma de fabricação caseira foi utilizada para matar jovem na Serra em 2020 Crédito: Divulgação / Polícia Civil
As armas caseiras são classificadas como aquelas produzidas de forma irregular, com o uso de materiais adaptados, de forma artesanal. Especialistas apontam que são consideradas "caseiras" todas as armas com poderio letal feitas em fábricas não autorizadas, reguladas e fiscalizadas pelo governo federal.

Especialista aponta riscos

Marco Aurélio Borges, doutor em Ciências Humanas e coordenador do mestrado de Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV), explica que o aumento na circulação de armas de fogo apresenta riscos para a sociedade. “O descontrole na distribuição e no acesso às armas criou um problema para a segurança pública. Temos mais armas em circulação e, consequentemente, mais pessoas atuando com operação e manutenção dos armamentos”, pontua o especialista.
"Se você facilita o acesso a uma arma nova, isso gera um barateamento das armas antigas. Logo, você tem mais pessoas com acesso aos armamentos e mais armas circulando"
Marco Aurélio Borges - Especialista em Segurança Pública
De acordo com Marco Aurélio, a integração entre os órgãos de segurança é ideal para combate ao crescimento de armas caseiras no Espírito Santo.
“Hoje, com a internet, é facilitado o acesso à estrutura de armas, e isso facilita a produção. Temos que entender as armas de fogo como máquinas, já que contam com molas, engrenagens e afins. É necessário um cuidado com a difusão dessas informações e também com a distribuição de matéria-prima”, destaca o especialista.

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