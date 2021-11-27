Árvore atinge fiação e imóveis ficam sem energia em Jardim Camburi

Uma árvore que fica em um terreno privado caiu e atingiu a rede elétrica e dois carros que estavam estacionados na rua Domingos Póvoa Lemos, em Jardim Camburi, Vitória, na tarde deste sábado (27). Por conta do ocorrido, os moradores do entorno estão sem energia elétrica desde as 15h. O acidente que deixou as pessoas sem luz ocorreu perto do horário de início da final da Copa Libertadores da América, disputada entre Flamengo e Palmeiras.
Segundo Rodrigo Bacco, que mora no prédio em frente ao local, a árvore é um pinheiro que estava há muitos anos plantado no terreno de um asilo, que fica na mesma rua. "Hoje caiu do nada! Foi batendo nos fios que alimentam os transformadores da rua e depois caiu em uma caminhonete S10 que estava na rua. O teto do veículo ficou amassado", conta.
Em dia de final da Copa Libertadores da América, um bar que fica na mesma rua teve que alugar um gerador de energia para conseguir transmitir o jogo de Flamengo e Palmeiras. Os freezers, contudo, seguiam desligados, segundo Rodrigo Bacco.
O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência e cortou a árvore, que estava atravessada na pista. Em nota, a corporação afirmou que a concessionária de energia foi acionada. A Gazeta questionou a EDP sobre o tempo previsto para restabelecimento da eletricidade e este texto será atualizado quando houver retorno.
A Prefeitura de Vitória informou que Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) esteve no local da queda da árvore, isolando a rua para que fosse feita a retirada. "A árvore em questão estava dentro de um terreno particular, mas, como caiu obstruindo uma via pública, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) enviou uma equipe ao local para fazer a retirada. A Semmam atua com a Gerência de Áreas Verdes (GAV) no manejo de árvores de áreas públicas da capital. Em caso de ocorrências, em áreas públicas, a população deve acionar o 156 ou usar o aplicativo VitoriaOnline para acionar a Semmam", diz a nota.