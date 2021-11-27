Árvore atinge fiação e imóveis ficam sem energia em Jardim Camburi

Segundo Rodrigo Bacco, que mora no prédio em frente ao local, a árvore é um pinheiro que estava há muitos anos plantado no terreno de um asilo, que fica na mesma rua. "Hoje caiu do nada! Foi batendo nos fios que alimentam os transformadores da rua e depois caiu em uma caminhonete S10 que estava na rua. O teto do veículo ficou amassado", conta.