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Mais beleza

Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro

A obra foi feita pelo artista capixaba Nico, que utilizou a arte para embelezar o bairro de Vitória. Entre as pinturas está desenho dedicado à comandante Dayse, morta pelo ex-namorado
Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

09 abr 2026 às 18:36

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 18:36

Muros do bairro Caratoíra recebem a arte do grafite
Rua Orlando Bonfim Crédito: Fernando Madeira
Mais beleza nas ruas da cidade! Uma iniciativa dos moradores de Caratoíra, em Vitória, levou mais cor em 1.600 m² de muros da região. O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, foi ao local nesta quinta-feira (9) e registrou a arte pintada em algumas casas da Rua Orlando Bonfim, que contou com uma homenagem a Dayse Barbosa, chefe da Guarda Municipal da Capital capixaba, morta pelo ex-namorado em março deste ano. (Veja acima)
A obra foi feita pelo artista capixaba Nico, de Jesus de Nazareth. As pinturas também mostram o cotidiano do bairro, com retratos de músicos, crianças brincando, entre outras referências. A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi à Caratoíra e conversou com o idealizador do projeto, Leandro Mello, do Instituto Vizinho da Arte. Ele deu mais detalhes sobre a expressão artística: "Remete a nossa infância no alto do morro, com as crianças tomando banho na maré. Era o nosso parque de diversões na época", disse.
Muros do bairro Caratoíra recebem a arte do grafite
Rua Orlando Bonfim Crédito: Fernando Madeira
Leandro ainda contou a satisfação de ver a arte pronta no bairro. "Realizamos um sonho de ter uma exposição à céu aberto, contando um pouco da história da nossa comunidade e, isso é só o começo", finalizou.

Confira mais imagens das obras em Caratoíra

Muros em Caratoíra ganham cor com cenas que remetem vivências no bairro

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