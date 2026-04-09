Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro

Rua Orlando Bonfim Crédito: Fernando Madeira

Mais beleza nas ruas da cidade! Uma iniciativa dos moradores de Caratoíra, em Vitória, levou mais cor em 1.600 m² de muros da região. O fotógrafo Fernando Madeira, de A Gazeta, foi ao local nesta quinta-feira (9) e registrou a arte pintada em algumas casas da Rua Orlando Bonfim, que contou com uma homenagem a Dayse Barbosa, chefe da Guarda Municipal da Capital capixaba, morta pelo ex-namorado em março deste ano. (Veja acima)

A obra foi feita pelo artista capixaba Nico, de Jesus de Nazareth. As pinturas também mostram o cotidiano do bairro, com retratos de músicos, crianças brincando, entre outras referências. A repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, foi à Caratoíra e conversou com o idealizador do projeto, Leandro Mello, do Instituto Vizinho da Arte. Ele deu mais detalhes sobre a expressão artística: "Remete a nossa infância no alto do morro, com as crianças tomando banho na maré. Era o nosso parque de diversões na época", disse.

Rua Orlando Bonfim Crédito: Fernando Madeira

Leandro ainda contou a satisfação de ver a arte pronta no bairro. "Realizamos um sonho de ter uma exposição à céu aberto, contando um pouco da história da nossa comunidade e, isso é só o começo", finalizou.

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