Apostador do ES acerta os 15 números da Lotofácil e leva R$ 415 mil

Um apostador do Espírito Santo acertou os 15 números da Lotofácil e vai receber a quantia de R$ 415.793,47. A aposta foi feita na lotérica Mina de Ouro, no Centro de Marechal Floriano, e o resultado foi divulgado na segunda-feira (24).
O sortudo ou a sortuda foi uma das três apostas vencedoras e por isso dividiu o prêmio total com outras duas pessoas: uma do Maranhão e outra do Amapá. A premiação do concurso 2646 era de R$ 1,5 milhão para quem acertasse os 15 números. Os três vencedores receberão a mesma quantia.
Resultado Lotofácil 2646
- 02, 03, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25
A Lotofácil também paga premiações em dinheiro para quem acerta 14 números. No Espírito Santo, por exemplo, cinco apostas "ficaram no quase" acertaram 14 números dos 15 apostados. As cinco pessoas receberão R$ 1.358,68 cada.