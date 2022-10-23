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Ninguém acertou

Mega-Sena volta a acumular; próximo concurso deve pagar R$ 115 milhões

Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 115 milhões para o próximo concurso, que será realizado na quarta-feira (26).

Publicado em 23 de Outubro de 2022 às 09:03

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 out 2022 às 09:03
Ninguém acertou as seis dezenas no Concurso 2.532 da Mega-Sena, sorteadas nesse sábado (22) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
Sem vencedores, Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 60 milhões
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 115 milhões Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Ficam acumulados para o próximo concurso (2.533), na quarta-feira (26), R$ 115 milhões. As dezenas sorteadas foram 10, 14, 17, 18, 23  e 30.
As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

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