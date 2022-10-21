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Loteria

Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões

A quina teve 107 ganhadores e cada um vai receber R$ 48.811,72. Os 7.174 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.040,03

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 07:34

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

21 out 2022 às 07:34
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 120 milhões
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 100 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O concurso 2.531 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (20) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 01 - 05 - 18 - 49 - 55 - 56.
O próximo concurso (2.532), no sábado (22), deve pagar prêmio de R$ 100 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.
A quina teve 107 ganhadores e cada um vai receber R$ 48.811,72. Os 7.174 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.040,03.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto na Mega-Sena para quem fez uma aposta de seis números (4,50) é de de 1 em mais de 50 milhões.

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