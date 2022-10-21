Iphone 14: o que dá para comprar pelo mesmo preço do item de luxo

O cobiçado Iphone custa hoje o mesmo que um automóvel usado e popular no Brasil. Sai por duas vezes o valor de uma geladeira de duas portas, inox, item de luxo na cozinha. Sai por 10,25 vezes o valor do salário mínimo (dez meses de trabalho apenas para pagar o celular). Exatamente o preço de uma moto. Enfim, o item sempre foi de luxo, mas agora cabe grupos de consumidores ainda mais seletos no Brasil.

A Apple começou a vender neste mês sua versão 14 do smartphone, com preços ao consumidor que variam de R$ 7.599 a R$ 15.499.

Em 2008, quando o primeiro Iphone chegou ao Brasil, a versão mais barata custava R$ 1 mil e a mais cara, R$ 2.600. Corrigidos pelo IPCA, inflação doméstica oficial, esses valores equivalem hoje a R$ 2.332,08 e R$ 6.063,41, respectivamente (corrigidos pela calculadora do cidadão do Banco Central, entre 01/2008 e 09/2022, variação acumulada de 133%).

No site da Webmotors, revendedora de carros usados, dá para comparar: com R$ 15.500, preço do Iphone top de linha, você poderia levar para casa um Hyundai Attos 2002, um Fiat Palio 2005 ou um Ford Fiesta, por R$ 15.000 cada um.

O mesmo vale para motos. O preço de uma PCX zerinha e básica de linha, scooter da Honda lançada também neste mês, é R$ 810 mais barato que o Iphone 14 top de linha.

iPhone 14 Crédito: Reprodução/Apple

Mas poderia ser pior. Na Argentina, o Iphone 13, modelo anterior, atingiu mês passado o valor de 1 milhão de pesos. Você encontra em sites argentinos a possibilidade de parcelar o Iphone milionário em 12 vezes. Mas apenas o valor da parcela seria duas vezes o valor do salário mínimo pago naquele país (equivalente a 45.540 pesos). Detalhe: um peso argentino vale três centavos de Real no Brasil, com o câmbio de agorinha (1 BRL = 29,3173 ARS).

A Apple reajustou o Iphone em vários países, inclusive desenvolvidos. Mas manteve o preço nos Estados Unidos, embora a inflação esteja em um nível simbólico para os americanos, é a maior em 40 anos de história.

A margem da Apple para o Iphone é em torno de 20%. Nos EUA, a nota fiscal é diferente: os preços não são tax included, ou seja, o preço do produto vem discriminado do tributo a ser pago.

Aqui, o tributo, direto e indireto, vem fechado, escondido e lacrado no preço. Se você ler as letrinhas miúdas da nota fiscal, vai encontrar quanto pagou de imposto daquele valor fechado.

Logo, uma das razões pelas quais o Iphone custa mais caro no Brasil, é a tributação; há também o custo de logística e transporte dos telefones para cá, e as exaustivas taxas alfandegárias. Nos Estados Unidos, o Iphone 14 sai de $799 a $1,099 (dólares).

ALUGUEL DE IPHONE

No fim do dia, se o item é de luxo, mas é importante para você e falta orçamento, há a oportunidade de aluguel (há vários sites para isso, um deles é o Allugator). Um Iphone 13 Pro Max pode ser alugado por R$ 4.397,08 por um ano, com capinha, seguro, película e carregador. A saber agora quanto será o aluguel da versão 14. Mas, certamente, o payback dessa escolha será quatro anos.