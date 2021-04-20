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Loteria

Aposta feita na Serra fatura mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil

As dezenas da sorte foram 01, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 25. Além da aposta capixaba, outras três levaram o prêmio máximo

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 09:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2021 às 09:48
Lotofácil
Lotofácil Crédito: seujornal.com
Uma aposta feita no município da Serra acertou as 15 dezenas da Lotofácil na noite desta segunda-feira (19) e ganhou mais de R$ 1,5 milhão. O sorteio do concurso 2210 aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Além da aposta feita no Espírito Santo, acertaram os números outras três: duas em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul. 
As dezenas da sorte da aposta capixaba foram 01, 03, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 25. Os quatro acertadores do prêmio máximo vão levar para casa R$ 1.593.978,81 cada um. Outras 701 pessoas acertaram 14 dezenas e vão levar R$ 1.110,86.
O próximo concurso será sorteado já nesta terça-feira (20) e o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão. A aposta simples da Lotofácil, de 15 números, custa R$ 2,50.

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