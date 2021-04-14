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Bairro Cristóvão Colombo

Dia de Sorte: apostador de Vila Velha fatura R$ 175 mil na loteria

Outras duas apostas feitas no Estado também foram contempladas no concurso: uma também em Vila Velha, com o prêmio de R$ 1.923,24, e outra em Vitória, com a mesma premiação

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 10:45

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

14 abr 2021 às 10:45
Loteria
Uma aposta de Vila Velha foi sorteada no concurso 443 do Dia de Sorte e embolsou mais de R$ 175 mil Crédito: Divulgação/Caixa
Um apostador de Vila Velha acertou os 7 números do prêmio do concurso 443 do "Dia de Sorte" e levou a bolada de exatos R$ 175.015,01. O resultado do sorteio saiu nesta terça-feira (13).
A aposta foi realizada na loteria Canal, que fica no bairro Cristóvão Colombo, e os números sorteados foram 01, 06, 08, 10, 11, 21 e 31.
Outras duas apostas feitas no Estado também foram contempladas no concurso: uma também em Vila Velha, com o prêmio de R$ 1.923,24, e outra em Vitória, com a mesma premiação.

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COMO JOGAR

Segundo a Caixa, para realizar um jogo no concurso é preciso escolher de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.
O apostador pode, ainda, deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
O valor da aposta mínima é de R$ 2 reais e ocorrem três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados. Para o próximo concurso, o prêmio estimado pela loteria federal é de R$ 150 mil.

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