Após um dia de buscas, corpo de homem é resgatado do mar de Guarapari

A equipe de mergulho dos bombeiros enfrentou mar com muita agitação nas tentativas de encontrar o homem desaparecido em Guarapari Crédito: Internauta

Após um dia de buscas, o corpo do homem que havia desaparecido na Praia das Pelotas, na orla de Guarapari , foi encontrado. Os trabalhos dos bombeiros especialistas em afogamento foram feitos em áreas próximas onde a pessoa entrou na água, porém ela não foi localizada nesta quarta-feira (1) pela equipe de mergulho.

Na manhã desta quinta (2), entretanto, guarda-vidas do próprio município voltaram à água e localizaram o corpo da vítima em uma região da Praia da Areia Preta. Eles mesmos retiraram a vítima do mar e levaram até a praia. Até o momento, não houve a identificação da pessoa que morreu.

Polulares registraram o trabalho dos bombeiros na tentativa de localizar o homem desaparecido. Nas imagens feitas pouco depois do desaparecimento, é possível notar que o mar estava muito agitado e com ondas fortes. Além disso, o local onde as buscas foram intensificadas é uma região com muitas pedras.