Após um dia de buscas, corpo de homem é resgatado do mar de Guarapari

Após um dia de buscas, o corpo do homem que havia desaparecido na Praia das Pelotas, na orla de Guarapari, foi encontrado. Os trabalhos dos bombeiros especialistas em afogamento foram feitos em áreas próximas onde a pessoa entrou na água, porém ela não foi localizada nesta quarta-feira (1) pela equipe de mergulho.
Na manhã desta quinta (2), entretanto, guarda-vidas do próprio município voltaram à água e localizaram o corpo da vítima em uma região da Praia da Areia Preta. Eles mesmos retiraram a vítima do mar e levaram até a praia. Até o momento, não houve a identificação da pessoa que morreu.
Polulares registraram o trabalho dos bombeiros na tentativa de localizar o homem desaparecido. Nas imagens feitas pouco depois do desaparecimento, é possível notar que o mar estava muito agitado e com ondas fortes. Além disso, o local onde as buscas foram intensificadas é uma região com muitas pedras.
Em nota, a Polícia Civil informou que o veículo de remoção foi acionado na manhã desta quinta-feira (02) para recolhimento de um corpo de um homem vítima de possível afogamento, no bairro Ipiranga, em Guarapari. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.