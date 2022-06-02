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Afogamento

Após um dia de buscas, corpo de homem é resgatado do mar de Guarapari

Vítima entrou na água na tarde desta quarta (1) na Praia das Pelotas e desapareceu. Os guarda-vidas do município localizaram o desaparecido, já sem vida, na manhã desta quinta (2), na Praia da Areia Preta

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 11:12

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

02 jun 2022 às 11:12
Guarapari
A equipe de mergulho dos bombeiros enfrentou mar com muita agitação nas tentativas de encontrar o homem desaparecido em Guarapari Crédito: Internauta
Após um dia de buscas, o corpo do homem que havia desaparecido na Praia das Pelotas, na orla de Guarapari, foi encontrado. Os trabalhos dos bombeiros especialistas em afogamento foram feitos em áreas próximas onde a pessoa entrou na água, porém ela não foi localizada nesta quarta-feira (1) pela equipe de mergulho.
Na manhã desta quinta (2), entretanto, guarda-vidas do próprio município voltaram à água e localizaram o corpo da vítima em uma região da Praia da Areia Preta. Eles mesmos retiraram a vítima do mar e levaram até a praia. Até o momento, não houve a identificação da pessoa que morreu.
Polulares registraram o trabalho dos bombeiros na tentativa de localizar o homem desaparecido. Nas imagens feitas pouco depois do desaparecimento, é possível notar que o mar estava muito agitado e com ondas fortes. Além disso, o local onde as buscas foram intensificadas é uma região com muitas pedras.
Em nota, a Polícia Civil informou que o veículo de remoção foi acionado na manhã desta quinta-feira (02) para recolhimento de um corpo de um homem vítima de possível afogamento, no bairro Ipiranga, em Guarapari. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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