Rosana dos Reis Arantes leciona para alunos do 3º ano do ensino médio e em turmas do ensino superior Crédito: Reprodução | Instagram

"As imagens anexadas às denúncias 1 e 2 enviadas à Comissão sugerem que a denunciada pode ter adotado conduta não coerente com o Código de Ética Profissional do Servidor Público ao publicar fotos, em suas redes sociais “abertas”, cujo conteúdo pode ser entendido como inadequado”, informou trecho da decisão.

Expedida no dia 17 de julho, a punição, na verdade, trata-se de uma recomendação à docente para que ela "atente ao Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal".

Your browser does not support the audio element. Após punição, professora do ES que fez ensaio no OnlyFans apaga fotos

No documento, foi destacado ainda que "a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele".

A decisão também destacou que:

"[...] a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional".

Nas redes sociais, a professora também se posicionou sobre o assunto. Ela disse que essa recomendação dada pela comissão é uma forma de punição mais "branda".

O que disse a professora

Apesar de ter sido expedida em meados de julho, a professora disse que soube da decisão somente nesta segunda-feira (24), quando retornou das férias e abriu o portal do professor da instituição.

"Não gostei da punição. Vou continuar achando que é estranho quererem controlar o que eu posto nas minhas redes sociais pessoais. Não acho que deveriam regular isso. Já vi outros professoras que postam fotos de biquíni ou bebendo, além de homens que postam foto de sunga, e eu nunca vi ninguém regular ninguém", disse.

Professora do ES que faz ensaio sensual no OnlyFans se posiona nas redes sociais após punição Crédito: Reprodução | Instagram

Apesar de não concordar com a decisão, Rosane disse que vai acatar a decisão. "Já tirei as fotos mais provocantes do Instagram e também vou tirar do Twitter. Também vou trocar o nome das páginas. Algumas fotos que eu estou de saia e calça não tirei porque não sei qual é o critério adotado. Acho que é a lingerie que não pode mostrar", disse.

A professora também disse que a decisão não menciona as plataformas de conteúdo adulto, como OnlyFans e Privacy. Por isso, vai continuar produzindo conteúdos para estas redes.

Entenda o caso

Rosana dos Reis Abrante é doutora em Biologia Animal pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), onde leciona para alunos do 3º ano do ensino médio e em turmas do ensino superior do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Ensaio da professora Rosana dos Reis Arantes, do Ifes de Santa Teresa Crédito: Reprodução | Instagram

A docente compartilhava fotos sensuais as abertamente nas redes sociais abertas, como Instagram e Twitter, além de fazer conteúdo para plataforma de conteúdo adulto, como o OnlyFans.

Em entrevista para o g1, a docente disse que começou a fazer conteúdo adulto depois de ver que havia um nicho para isso no Brasil. "Eu vi que alguns professores, fora do Brasil, faziam sucesso com esse tipo de conteúdo e pensei que haveria público para isso. Algumas pessoas têm fetiche em professores, em quem leciona. Pensei: 'ah, eu sou cientista'. Em agosto de 2022, eu decidi fazer um ensaio sensual com jaleco", disse.

"Eu vi que alguns professores, fora do Brasil, faziam sucesso com esse tipo de conteúdo e pensei que haveria público para isso. Algumas pessoas têm fetiche em professores, em quem leciona. Pensei: 'ah, eu sou cientista'. Em agosto de 2022, eu decidi fazer um ensaio sensual com jaleco", disse.