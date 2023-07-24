Richarlison interage com modelo na web e crescem rumores de romance

Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo Crédito: Redes Sociais/Instagram

O atacante capixaba Richarlison pode estar em um novo romance. Após passar as férias no Brasil com a modelo Amanda Araújo, o jogador está de volta à Inglaterra, mas manteve contato com a moça de 20 anos. Os dois tem trocado indiretas na web, o que tem aumentado os rumores de um possível affair.

As interações na internet antes se restringiam nas curtidas. No entanto, as coisas avançaram e agora os dois trocam comentários nas publicações.

Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo Crédito: Redes Sociais/Reprodução