Richarlison interage com modelo na web e crescem rumores de romance

O atacante capixaba Richarlison pode estar em um novo romance. Após passar as férias no Brasil com a modelo Amanda Araújo, o jogador está de volta à Inglaterra, mas manteve contato com a moça de 20 anos. Os dois tem trocado indiretas na web, o que tem aumentado os rumores de um possível affair.
As interações na internet antes se restringiam nas curtidas. No entanto, as coisas avançaram e agora os dois trocam comentários nas publicações.
O envolvimento entre eles não foi escondido do público. Durante as férias no Brasil, Richarlison visitou o Ceará e publicou diversas fotos ao lado da modelo. Ela é de Maringá e atua em uma equipe de handebol, que recentemente ganhou os Jogos Jurídicos Paranaenses.