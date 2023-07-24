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Novo affair

Richarlison interage com modelo na web e crescem rumores de romance

Atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham passou as férias com Amanda Araújo, de 20 anos, e não fez muita questão de esconder

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 16:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2023 às 16:24
Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo
Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo Crédito: Redes Sociais/Instagram
O atacante capixaba Richarlison pode estar em um novo romance. Após passar as férias no Brasil com a modelo Amanda Araújo, o jogador está de volta à Inglaterra, mas manteve contato com a moça de 20 anos. Os dois tem trocado indiretas na web, o que tem aumentado os rumores de um possível affair.
As interações na internet antes se restringiam nas curtidas. No entanto, as coisas avançaram e agora os dois trocam comentários nas publicações.
Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo
Richarlison e seu possível novo affair, Amanda Araújo Crédito: Redes Sociais/Reprodução
O envolvimento entre eles não foi escondido do público. Durante as férias no Brasil, Richarlison visitou o Ceará e publicou diversas fotos ao lado da modelo. Ela é de Maringá e atua em uma equipe de handebol, que recentemente ganhou os Jogos Jurídicos Paranaenses.

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