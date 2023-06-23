Pais de alunos denunciam professora do ES que fez ensaio para OnlyFans

"A Comissão de Ética Profissional do Servidor Público do Ifes teve conhecimento do caso a partir de denúncia recebida pelo sistema Fala.BR, que é o sistema de ouvidoria do governo federal. É papel do Ifes apurar todas as denúncias recebidas, seguindo os trâmites pertinentes.

Neste caso, a denúncia está na fase de "procedimento preliminar" pela Comissão de Ética, conforme o Código de Ética Profissional do Servidor Público. Não se trata de um processo administrativo que possa resultar em uma punição. Neste momento, busca-se apenas um esclarecimento dos fatos para a pessoa denunciante e para a instituição, o que não pressupõe nem que uma infração tenha sido cometida.

Ao final desse procedimento, caso seja constatada uma infração ética, é proposto um acordo para que a pessoa denunciada faça ajustes em relação ao que for necessário. O processo corre em sigilo."