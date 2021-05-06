Após mais de 1 ano, escola que teve muro destruído poderá reabrir em Vitória

A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos Crédito: Elizabeth Nader/PMV

Segundo a prefeitura, a escola recebe 246 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e tem a 4ª maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Capital. A unidade estava fechada há 1 ano, 5 meses e 14 dias por orientação da Defesa Civil de Vitória.

A obra consistiu em uma intervenção de contenção com desmonte de rocha, contenção com concreto projetado e drenagem superficial do talude, além da construção de uma canaleta na base do talude para o escoamento das águas das chuvas. O investimento, conforme divulgado pela prefeitura, foi de R$ 172.592,39, no contrato de contenção de encostas que contempla os bairros Forte São João, Ilha de Santa Maria, Lourdes e Piedade. No total, são R$ 621.660,55 investidos e as demais obras estão em andamento.

A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos Crédito: Elizabeth Nader/PMV

"O meu sentimento é de gratidão. Numa sexta-feira extremamente chuvosa, em novembro de 2019, tivemos que sair com as crianças porque caíam enormes blocos de terra. Contamos com o acolhimento da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e da associação de moradores. Foram muitas lutas. Eu sou muito grata a essa gestão, temos uma obra linda, que superou as nossas expectativas", comemorou a diretora da escola, Sidneia Freitas.

A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, reiterou a importância da reabertura de uma escola que atende a tantos alunos e destacou que a intervenção não apenas permitirá o retorno dos estudantes para a unidade, mas também tornará o espaço mais humanizado.

"Estamos fazendo uma entrega importante, significativa. O valor pode ser pequeno para um município como Vitória, mas, sem esse investimento, a escola estava fechada. E estamos numa escola que tem o cuidado com as crianças, com a educação pública de qualidade. A Defesa Civil indicou apenas a retirada da pedra, a equipe de obras retirou a pedra, fez o muro e colocou a grama, humanizando o espaço", completou.

CHUVAS DE NOVEMBRO DE 2019 CAUSARAM ESTRAGOS