Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fechada após chuvas

Após mais de 1 ano, escola que teve muro destruído poderá reabrir em Vitória

A Emef Custódia Dias Campos estava fechada desde novembro de 2019, quando foi interditada por conta do deslizamento de pedras após as fortes chuvas na Capital

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:19

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:19
A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos
A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos Crédito: Elizabeth Nader/PMV
Depois de quase 1 ano e meio de espera, os estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Custódia Dias Campos, localizada no Bairro de Lourdes, em Vitória, poderão retornar às atividades em breve. Isso porque a prefeitura entregou nesta quinta-feira (6) a obra de contenção do muro da unidade, que foi danificado durante as fortes chuvas de novembro de 2019.
Segundo a prefeitura, a escola recebe 246 estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e tem a 4ª maior nota no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da Capital. A unidade estava fechada há 1 ano, 5 meses e 14 dias por orientação da Defesa Civil de Vitória.
A obra consistiu em uma intervenção de contenção com desmonte de rocha, contenção com concreto projetado e drenagem superficial do talude, além da construção de uma canaleta na base do talude para o escoamento das águas das chuvas. O investimento, conforme divulgado pela prefeitura, foi de R$ 172.592,39, no contrato de contenção de encostas que contempla os bairros Forte São João, Ilha de Santa Maria, Lourdes e Piedade. No total, são R$ 621.660,55 investidos e as demais obras estão em andamento.
A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos
A Prefeitura de Vitória entregou a obra de contenção do muro da escola municipal Custódia Dias de Campos Crédito: Elizabeth Nader/PMV
"O meu sentimento é de gratidão. Numa sexta-feira extremamente chuvosa, em novembro de 2019, tivemos que sair com as crianças porque caíam enormes blocos de terra. Contamos com o acolhimento da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e da associação de moradores. Foram muitas lutas. Eu sou muito grata a essa gestão, temos uma obra linda, que superou as nossas expectativas", comemorou a diretora da escola, Sidneia Freitas.
A secretária de Educação de Vitória, Juliana Rohsner, reiterou a importância da reabertura de uma escola que atende a tantos alunos e destacou que a intervenção não apenas permitirá o retorno dos estudantes para a unidade, mas também tornará o espaço mais humanizado.
"Estamos fazendo uma entrega importante, significativa. O valor pode ser pequeno para um município como Vitória, mas, sem esse investimento, a escola estava fechada. E estamos numa escola que tem o cuidado com as crianças, com a educação pública de qualidade. A Defesa Civil indicou apenas a retirada da pedra, a equipe de obras retirou a pedra, fez o muro e colocou a grama, humanizando o espaço", completou.

CHUVAS DE NOVEMBRO DE 2019 CAUSARAM ESTRAGOS

Em 13 de novembro de 2019, o Espírito Santo foi acometido por fortes chuvas que causaram estragos em várias cidades de todo o Estado. A Grande Vitória foi bastante atingida, com pontos de alagamento registrados em todos os municípios da região. Estabelecimentos comerciais tiveram prejuízos e aulas nas redes municipais, estaduais e do ensino superior chegaram a ser canceladas.
Na Capital, segundo a Defesa Civil, foram registrados 200 milímetros de chuva em apenas 24 horas. O valor foi superior ao previsto para todo o mês de novembro, que era de 181 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Veja Também

Ibama tem 20 dias para explicar análise de licenciamento ambiental da BR-101

Com professora de Libras, estudante surdo volta a estudar em Linhares

Covid-19 no ES: vacinação reduz internações e mortes dos mais idosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES defesa civil Educação espírito santo Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira
Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados