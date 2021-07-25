Após 35 anos, tradicional lanchonete de Vitória anuncia que vai fechar

O tradicional podrão sempre foi a especialidade da Kapos nos 35 anos de funcionamento em Vitória

Localizada na Praia do Canto, a lanchonete era "resistência" em meio ao crescimento das hamburguerias gourmets. O bom e velho "podrão" com maionese caseira sempre foi a marca registrada do estabelecimento, comandado por Paulinho Capovilla. O molho da casa, aliás, é uma receita de família, criado por Célia Capovilla, e tornou-se famoso ao longo das mais de três décadas.