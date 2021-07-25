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Kapos Lanches

Após 35 anos, tradicional lanchonete de Vitória anuncia que vai fechar

Há mais de três décadas servindo o tradicional "podrão" com maionese caseira, os donos informaram que deixarão de funcionar a partir de 1° de agosto

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 12:21

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 jul 2021 às 12:21
Kapos
O tradicional podrão sempre foi a especialidade da Kapos nos 35 anos de funcionamento em Vitória Crédito: Arquivo pessoal
Há 35 anos atuando no ramo de lanchonetes em Vitória, a tradicional Kapos Lanches, anunciou pelas próprias redes sociais que encerrará as atividades no próximo dia 1º de agosto. Na publicação, os responsáveis não explicaram os motivos para desligarem a chapa, mas afirmaram que em breve apresentarão novidades aos fãs.
Localizada na Praia do Canto, a lanchonete era "resistência" em meio ao crescimento das hamburguerias gourmets. O bom e velho "podrão" com maionese caseira sempre foi a marca registrada do estabelecimento, comandado por  Paulinho Capovilla. O molho da casa, aliás, é  uma receita de família, criado por Célia Capovilla, e tornou-se famoso ao longo das mais de três décadas.
Também pelas redes sociais, o chef Juarez Campos lamentou o fim da lanchonete, a quem se referiu como "ponto de encontro nas madrugadas após o trabalho". Por fim, a Kapos agradeceu aos muitos clientes alimentados nestes 35 anos, muitos deles também agradecendo na postagem pela qualidade dos lanches feitos.

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