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Aos 87 anos, morre Juarez Tavares, ex-presidente da Câmara de Cachoeiro

Figura popular no município, atuou como vereador entre os anos de 1973 e 2004. Juarez foi presidente da Casa de Leis por doze anos

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:33
ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, Juarez Tavares Matta
Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, Juarez Tavares Matta Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, Juarez Tavares Matta, morreu na manhã desta quinta-feira (1º). Figura popular no município, ele havia atuado como vereador entre os anos de 1973 e 2004 e presidiu a Casa de Leis por doze anos.
Aos 87 anos, morre Juarez Tavares, ex-presidente da Câmara de Cachoeiro
 O ex vereador estava internado em um hospital da cidade e a causa da morte não foi divulgada pela família. Ele era casado com Marlene Silveira Matta, com quem teve quatro filhos.
“Muito querido por todos, Juarez foi homenageado diversas vezes, sendo a principal honraria o título de 'Cachoeirense Presente nº 1', recebido em 2011. Tantos títulos o tornaram carinhosamente conhecido como 'Comendador', e Juarez emprestou seu nome ao edifício da Câmara Municipal. Como última homenagem recebida em vida, em outubro de 2020, Juarez esteve presente na inauguração das novas placas do local”, divulgou, em nota, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim.
Para o atual presidente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (PV), Juarez era mais que um companheiro de legislativo. “Era um amigo de todos nós e, por isso, foi convidado a trabalhar no meu gabinete nesses últimos anos. Ele era a memória e o personagem principal da maioria das histórias desse lugar. Já estava fazendo falta por não trabalhar mais aqui, agora é que só restou mesmo a saudade”, desabafou o vereador.
O prefeito Victor Coelho (PSB) também lamentou a morte de Juarez. Em suas redes sociais, escreveu: “dia triste para Cachoeiro. Dentre tantas perdas irreparáveis, faleceu, hoje, o ex-presidente da Câmara Municipal, Juarez Tavares Matta. Pessoa querida na política, na sociedade, e de relevante trabalho para a cidade. Deixo meus sentimentos para sua família e amigos."

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