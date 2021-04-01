Ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, Juarez Tavares Matta Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim , Juarez Tavares Matta, morreu na manhã desta quinta-feira (1º). Figura popular no município, ele havia atuado como vereador entre os anos de 1973 e 2004 e presidiu a Casa de Leis por doze anos.

Your browser does not support the audio element. Aos 87 anos, morre Juarez Tavares, ex-presidente da Câmara de Cachoeiro

O ex vereador estava internado em um hospital da cidade e a causa da morte não foi divulgada pela família. Ele era casado com Marlene Silveira Matta, com quem teve quatro filhos.

“Muito querido por todos, Juarez foi homenageado diversas vezes, sendo a principal honraria o título de 'Cachoeirense Presente nº 1', recebido em 2011. Tantos títulos o tornaram carinhosamente conhecido como 'Comendador', e Juarez emprestou seu nome ao edifício da Câmara Municipal. Como última homenagem recebida em vida, em outubro de 2020, Juarez esteve presente na inauguração das novas placas do local”, divulgou, em nota, a Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim.

Para o atual presidente da Câmara de Cachoeiro de Itapemirim, Brás Zagotto (PV), Juarez era mais que um companheiro de legislativo. “Era um amigo de todos nós e, por isso, foi convidado a trabalhar no meu gabinete nesses últimos anos. Ele era a memória e o personagem principal da maioria das histórias desse lugar. Já estava fazendo falta por não trabalhar mais aqui, agora é que só restou mesmo a saudade”, desabafou o vereador.