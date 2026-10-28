Amigos inovam na resenha pós-pelada com pudim gigante de 23 kg no ES

A cidade de Itu, no interior de São Paulo, é conhecida por seus objetos gigantes. Mas foi em Vila Velha, no Espírito Santo, que um pudim de impressionantes 23,7 quilos roubou a cena. Preparado por um grupo de amigos após uma partida de futebol, o doce chamou a atenção não apenas pelo tamanho, mas também pela comemoração na hora de desenformá-lo. Um vídeo mostra a empolgação dos participantes com o resultado . (Veja acima)



