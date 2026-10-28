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Itu ou Vila Velha?

Amigos inovam na resenha pós-pelada com pudim gigante de 23 kg no ES

Grupo que se reúne há 14 anos para jogar futebol em Vila Velha preparou doce com 90 ovos e 22 caixas de leite condensado

Publicado em 28 de Outubro de 2026 às 18:07

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

28 out 2026 às 18:07
A cidade de Itu, no interior de São Paulo, é conhecida por seus objetos gigantes. Mas foi em Vila Velha, no Espírito Santo, que um pudim de impressionantes 23,7 quilos roubou a cena. Preparado por um grupo de amigos após uma partida de futebol, o doce chamou a atenção não apenas pelo tamanho, mas também pela comemoração na hora de desenformá-lo. Um vídeo mostra a empolgação dos participantes com o resultado. (Veja acima)

O registro foi feito durante um encontro do grupo Pelada Galera-ES Green Ball, que se reúne às terças-feiras para jogar futebol e confraternizar. A tradição já dura 14 anos e, após as partidas, inclui diferentes pratos preparados pelos próprios integrantes.
Grupo da Pelada Galera-ES Green Ball reunido
Grupo da Pelada Galera-ES Green Ball reunido Arquivo pessoal

O empresário Eleomar Mognato, um dos fundadores do grupo e responsável pela receita, contou à reportagem de A Gazeta que a ideia de preparar um pudim surgiu durante uma dessas confraternizações.


"Depois do futebol temos aquela resenha entre amigos. É onde falamos do nosso trabalho e nossas experiências. Um dia tivemos a ideia de fazer um pudim de leite condensado. Futebol, churrasco e pudim", disse.


Segundo Eleomar, os encontros vão muito além do futebol. Os participantes costumam preparar diferentes pratos e também recebem convidados.


"Na resenha fazemos risotos, péla égua, paella, caldos e muito mais. Mas a principal motivação é reunir os amigos e se divertir", contou.

Como surgiu a ideia
Eleomar e o pudim gigante em pós-jogo entre amigos em Vila Velha Arquivo Pessoal

A delícia de Itu, ou melhor, de Vila Velha, tem uma longa história na pelada. Inicialmente, o pudim preparado foi de 5 quilos. Depois, vieram os pudins de 9, 15 e, agora, chegando a 23,1 quilos. 


O empresário explicou que precisou adaptar a receita para garantir que o doce mantivesse a consistência e não quebrasse ao ser desenformado. "O pudim de cinco quilos ficou bom, o de nove percebi que seria necessário colocar um ovo a mais em cada receita para dar mais consistência e o pudim não quebrar. Depois veio o de 9 e 15kg. O mais atual, de 23, também deu muito certo", explicou.


Outro integrante da pelada, Bruno Nogueira contou que os amigos costumam desafiar Eleomar a preparar pudins cada vez maiores. "O pudim já tem uma certa tradição. Sempre combinamos e desafiamos o Eleomar para fazer em alguma data de comemoração da turma", disse.

90 ovos para o pudim

O que impressionou foi a quantidade de ingredientes usados. Só para se ter uma ideia, quase sete dúzias de ovos precisaram ser comprados para o resultado final.


"Foram comprados 90 ovos, 10 caixas de creme de leite, 22 caixas de leite condensado e nove litros de leite", disse Eleomar.

Primeiro pudim, de 5 quilos
Primeiro pudim, de 5 quilos Arquivo pessoal
Plano ainda mais ousado

O sucesso da receita já motivou um novo desafio: preparar um pudim de 30 quilos. 

"Agora que o de 23 quilos deu certo, a meta é fazer o de 30kg. Também aguardamos um tempo para criar ansiedade na galera", disse Eleomar.


O atual presidente do grupo, Rodrigo Cesar, destacou que a confraternização se tornou parte importante da amizade entre os participantes. "Nós fazemos essa confraternização semanalmente, após as 22h de terça-feira. O nosso grupo é muito unido e esse pudim se tornou a nossa pérola", contou.

Grupo da pelada em uma confraternização
Grupo da Pelada Galera-ES Green Ball em uma confraternização Arquivo pessoal
Pudim é o maior do ES?

O tamanho do doce levou os integrantes do grupo a levantar uma hipótese: a de terem preparado o maior pudim do Espírito Santo.


"Pelo que a gente pesquisou, nunca vimos ninguém fazer um pudim maior no Espírito Santo. Acredito que o nosso seja o maior", afirmou Rodrigo.


Apesar da suspeita dos amigos, não há confirmação de que o pudim tenha estabelecido um recorde estadual. Mas o que a turma garante é que o sabor estava digno da receita amada por muitos capixabas.

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