Amigos inovam na resenha pós-pelada com pudim gigante de 23 kg no ES

O empresário Eleomar Mognato, um dos fundadores do grupo e responsável pela receita, contou à reportagem de A Gazeta que a ideia de preparar um pudim surgiu durante uma dessas confraternizações.
"Depois do futebol temos aquela resenha entre amigos. É onde falamos do nosso trabalho e nossas experiências. Um dia tivemos a ideia de fazer um pudim de leite condensado. Futebol, churrasco e pudim", disse.
Segundo Eleomar, os encontros vão muito além do futebol. Os participantes costumam preparar diferentes pratos e também recebem convidados.
"Na resenha fazemos risotos, péla égua, paella, caldos e muito mais. Mas a principal motivação é reunir os amigos e se divertir", contou.
A delícia de Itu, ou melhor, de Vila Velha, tem uma longa história na pelada. Inicialmente, o pudim preparado foi de 5 quilos. Depois, vieram os pudins de 9, 15 e, agora, chegando a 23,1 quilos.
O empresário explicou que precisou adaptar a receita para garantir que o doce mantivesse a consistência e não quebrasse ao ser desenformado. "O pudim de cinco quilos ficou bom, o de nove percebi que seria necessário colocar um ovo a mais em cada receita para dar mais consistência e o pudim não quebrar. Depois veio o de 9 e 15kg. O mais atual, de 23, também deu muito certo", explicou.
Outro integrante da pelada, Bruno Nogueira contou que os amigos costumam desafiar Eleomar a preparar pudins cada vez maiores. "O pudim já tem uma certa tradição. Sempre combinamos e desafiamos o Eleomar para fazer em alguma data de comemoração da turma", disse.
O que impressionou foi a quantidade de ingredientes usados. Só para se ter uma ideia, quase sete dúzias de ovos precisaram ser comprados para o resultado final.
"Foram comprados 90 ovos, 10 caixas de creme de leite, 22 caixas de leite condensado e nove litros de leite", disse Eleomar.
O sucesso da receita já motivou um novo desafio: preparar um pudim de 30 quilos.
"Agora que o de 23 quilos deu certo, a meta é fazer o de 30kg. Também aguardamos um tempo para criar ansiedade na galera", disse Eleomar.
O atual presidente do grupo, Rodrigo Cesar, destacou que a confraternização se tornou parte importante da amizade entre os participantes. "Nós fazemos essa confraternização semanalmente, após as 22h de terça-feira. O nosso grupo é muito unido e esse pudim se tornou a nossa pérola", contou.
O tamanho do doce levou os integrantes do grupo a levantar uma hipótese: a de terem preparado o maior pudim do Espírito Santo.
"Pelo que a gente pesquisou, nunca vimos ninguém fazer um pudim maior no Espírito Santo. Acredito que o nosso seja o maior", afirmou Rodrigo.
Apesar da suspeita dos amigos, não há confirmação de que o pudim tenha estabelecido um recorde estadual. Mas o que a turma garante é que o sabor estava digno da receita amada por muitos capixabas.