Alunos têm suspeita de intoxicação alimentar em escola no ES

Alunos de escola são atendidos com suspeitas de intoxicação alimentar Crédito: Leitor| A Gazeta

Onze alunos de uma escola estadual em Presidente Kennedy , no Litoral Sul do Espírito Santo, deram entrada no Pronto Atendimento municipal com sintomas como enjoo, dor de cabeça e tontura na quarta-feira (6). A suspeita dos pais é que os alunos tenham sofrido intoxicação alimentar após refeição na unidade.

Segundo os pais, que preferem não se identificar, o caso aconteceu na escola da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Presidente Kennedy, que fica no Centro do município. As famílias suspeitam de que as crianças passaram mal após comerem uma salada na escola.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Presidente Kennedy informou, em nota, que 11 alunos com suspeita de intoxicação alimentar deram entrada no pronto-atendimento do município na quarta-feira. Eles apresentaram sintomas como náuseas, vômito, ardência na língua, tontura, dores de cabeça e no estômago.

Segundo a administração municipal, todos foram avaliados e medicados e, dos 11 pacientes atendidos na unidade, quatro permanecem em observação. Os demais receberam alta no mesmo dia.

A prefeitura disse que a vigilância epidemiológica está acompanhando o caso e esteve na instituição de ensino durante a manhã e a tarde desta quinta-feira para vistoriar os procedimentos e materiais utilizados no preparo dos alimentos.

Vigilância Sanitária realiza vistoria na EEEFM Presidente Kennedy

Segundo o órgão, os agentes realizaram vistoria na cozinha da unidade de ensino e acompanharam os servidores no preparo dos alimentos. "De início não fora encontrado nenhuma irregularidade. Os profissionais estavam seguindo as regras de manuseio de alimentos, todos os produtos estavam dentro dos prazos de uso e os servidores estavam utilizando os trajes de higiene adequados. Uma nutricionista que atende a unidade de ensino acompanhou a vistoria", comunicou.

A Vigilância Sanitária solicitou a instituição uma análise da água usada para fazer o preparo dos alimentos, e também da água disponibilizada para hidratação dos alunos. Além disso, a vigilância solicitou os registros de higienização dos filtros, dos bebedouros e das caixas d'água da escola. "Os alimentos e produtos utilizados na data de ontem (6) foram recolhidos e passarão por exame laboratorial", finalizou a prefeitura, em nota.

O QUE DIZ A SEDU

Questionada sobre o que poderia ter causado os sintomas que levaram os alunos a buscar atendimento médico, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) disse que a Superintendência Regional de Educação informou que a direção escolar acionou os pais e prestou assistência necessária aos alunos. Afirmou ainda que a empresa que fornece a alimentação escolar foi notificada e uma equipe da Vigilância Sanitaria foi à escola. Hoje, as aulas permanecem normal.