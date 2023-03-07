Alunos faltam aula após ônibus não circular no interior de Itapemirim

Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, garantiu a normalização do serviço Crédito: Carlos Alberto Silva

Muitos alunos da rede municipal de educação do município de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, não puderam comparecer nas respectivas escolas nesta segunda-feira (6) pela ausência dos ônibus contratados para o transporte escolar.

Segundo Jaqueline Paxiço de Carvalho, mãe de um aluno da escola Emanuel Masconde, na localidade de Safra, o filho de 4 anos, somente foi ao colégio porque a irmã deu uma carona de carro particular, até a unidade.

“Fiquei sabendo que não teria ônibus, no ponto, por outra mãe que recebeu uma mensagem no celular. Soube que atrasaram o pagamento das empresas e por isso, paralisaram o serviço”, contou.

Nesta terça-feira (7), a situação não repetiu e os ônibus que fazem o transporte dos alunos do interior voltou a circular.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura, por meio do Gabinete do Prefeito, disse que todas as rotas do transporte escolar e universitário funcionarão, normalmente, a partir desta terça-feira.