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Educação

Alunos faltam aula após ônibus não circular no interior de Itapemirim

Segundo pais, a paralisação do transporte para os alunos do interior do município é por contra de atraso de pagamento das empresas que prestam o serviço; prefeitura garantiu normalização nesta terça (7)

Publicado em 07 de Março de 2023 às 15:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2023 às 15:28
Prédio da Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado do Espírito Santo. Foto de setembro de 2015
Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, garantiu a normalização do serviço Crédito: Carlos Alberto Silva
Muitos alunos da rede municipal de educação do município de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, não puderam comparecer nas respectivas escolas nesta segunda-feira (6) pela ausência dos ônibus contratados para o transporte escolar.
Segundo Jaqueline Paxiço de Carvalho, mãe de um aluno da escola Emanuel Masconde, na localidade de Safra, o filho de 4 anos, somente foi ao colégio porque a irmã deu uma carona de carro particular, até a unidade.
“Fiquei sabendo que não teria ônibus, no ponto, por outra mãe que recebeu uma mensagem no celular. Soube que atrasaram o pagamento das empresas e por isso, paralisaram o serviço”, contou.
Nesta terça-feira (7), a situação não repetiu e os ônibus que fazem o transporte dos alunos do interior voltou a circular.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a prefeitura, por meio do Gabinete do Prefeito, disse que todas as rotas do transporte escolar e universitário funcionarão, normalmente, a partir desta terça-feira.
O motivo da paralisação foi questionada junto ao município, se seria por conta de atraso no pagamento as empresas contratadas, mas ainda não houve retorno da demanda feita à prefeitura.

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