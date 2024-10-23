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"Estado delicado"

Aluna queimada durante ensaio escolar em Cachoeiro está intubada na UTI

A adolescente de 17 anos teve cerca de 48% do corpo queimado com uma espécie de pira olímpica e segue internada; professora que a protegeu também está hospitalizada
Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

23 out 2024 às 18:22

Publicado em 23 de Outubro de 2024 às 18:22

Fachada da EEEFM Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro
Fachada da EEEFM Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro Crédito: Google Street View
Segue internada em estado delicado a adolescente de 17 anos que teve 48% do corpo queimado durante uma apresentação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santona terça-feira (22).
A jovem está sedada e intubada em um leito de UTI no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra. A TV Gazeta apurou que, além da aluna, a professora que abraçou a menina no momento do incidente também está internada em um hospital particular de Cachoeiro.
Segundo uma familiar que preferiu não se identificar, a adolescente, estudante da 3ª série do Ensino Médio, estava ensaiando com um grupo de dança da escola em uma apresentação que representava as Olimpíadas na era antiga, quando o acidente aconteceu enquanto a jovem segurava uma espécie de pira olímpica. A familiar relatou que, durante o ensaio com fogo real, ao jogarem álcool, as chamas se alastraram pelo corpo da jovem, atingindo o rosto, cabelo, braços, peito, pescoço e perna direita.
A aluna foi socorrida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras no Estado. Segundo a família, o último boletim médico informava que a jovem não corria risco de morte, mas "ainda estava em estado delicado". Ela sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau e precisará de reposição de pele.
Aluna queimada durante ensaio escolar em Cachoeiro está intubada na UTI
A família descreveu a jovem como dedicada, com boas notas, envolvida em dança e cursos escolares. No momento do acidente, uma professora a abraçou e rolou no chão para apagar as chamas, enquanto alunos usavam panos para ajudar. A professora foi internada em um hospital particular de Cachoeiro.
Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), informou que as circunstâncias do acidente estão em apuração, e que o fato ocorreu durante um ensaio para apresentação de projeto escolar. Informou ainda que desde o ocorrido "está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e sua família".  
Demandada pela reportagem sobre o estado de saúde da professora internada, a Sedu não retornou até a publicação. 

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