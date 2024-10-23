Fachada da EEEFM Agostinho Simonato, no bairro Jardim América, em Cachoeiro Crédito: Google Street View

TV Gazeta apurou que, além da aluna, a professora que abraçou a menina no momento do incidente também está internada em um hospital particular de Cachoeiro. A jovem está sedada e intubada em um leito de UTI no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra . Aapurou que, além da aluna, a professora que abraçou a menina no momento do incidente também está internada em um hospital particular de Cachoeiro.

Segundo uma familiar que preferiu não se identificar, a adolescente, estudante da 3ª série do Ensino Médio, estava ensaiando com um grupo de dança da escola em uma apresentação que representava as Olimpíadas na era antiga, quando o acidente aconteceu enquanto a jovem segurava uma espécie de pira olímpica. A familiar relatou que, durante o ensaio com fogo real, ao jogarem álcool, as chamas se alastraram pelo corpo da jovem, atingindo o rosto, cabelo, braços, peito, pescoço e perna direita.

A aluna foi socorrida ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, referência no tratamento de queimaduras no Estado. Segundo a família, o último boletim médico informava que a jovem não corria risco de morte, mas "ainda estava em estado delicado". Ela sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º grau e precisará de reposição de pele.

Your browser does not support the audio element. Aluna queimada durante ensaio escolar em Cachoeiro está intubada na UTI

A família descreveu a jovem como dedicada, com boas notas, envolvida em dança e cursos escolares. No momento do acidente, uma professora a abraçou e rolou no chão para apagar as chamas, enquanto alunos usavam panos para ajudar. A professora foi internada em um hospital particular de Cachoeiro.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) , informou que as circunstâncias do acidente estão em apuração, e que o fato ocorreu durante um ensaio para apresentação de projeto escolar. Informou ainda que desde o ocorrido "está acompanhando e oferecendo todo o suporte necessário à estudante e sua família".