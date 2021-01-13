Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Aluna e avaliadores sofrem acidente durante prova de direção em Ibatiba

Carro acabou descendo um barranco e atingindo um muro durante a prova nesta quarta-feira (13)

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:59

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:59

Ali
Aluna e avaliadores sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (13) em Ibatiba Crédito: Redes sociais
Uma aluna e dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (13) em Ibatiba, na Região do Caparaó, durante uma prova de direção. O carro acabou descendo um barranco e atingindo um muro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O responsável pela autoescola, Silas Gonçalves, conta que o susto aconteceu no bairro Boa Esperança. “Após fazer uma curva a aluna perdeu o controle e bateu no muro de um depósito de gás desativado. Ela e os avaliadores não ficaram feridos. Isso é raro acontecer, primeira vez em nossa autoescola”, contou.
Aluna perdeu o controle e bateu contra um muro Crédito: Redes sociais
Segundo o responsável pela empresa, o prejuízo será de mais de R$ 10 mil com o conserto do carro e do muro danificado.
Em nota, o Detran disse que em relatório interno para a Coordenação de Exames Teóricos e Práticos o Centro de Formação de Condutores (CFCs) se comprometeu a entrar em contato com o proprietário do imóvel e arcar com os prejuízos causados. O órgão informou ainda que provocar acidente durante a realização do exame é uma falta eliminatória.

Veja Também

Motociclistas ficam feridos em colisão com carro na BR 101, na Serra

Família perde tudo em incêndio e pede ajuda para reconstruir casa em Cariacica

Dono de loja de celular estava com a arma roubada de inspetor no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Detran Ibatiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados