Aluna e avaliadores sofrem acidente durante prova de direção em Ibatiba

Uma aluna e dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (13) em Ibatiba, na Região do Caparaó, durante uma prova de direção. O carro acabou descendo um barranco e atingindo um muro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
O responsável pela autoescola, Silas Gonçalves, conta que o susto aconteceu no bairro Boa Esperança. “Após fazer uma curva a aluna perdeu o controle e bateu no muro de um depósito de gás desativado. Ela e os avaliadores não ficaram feridos. Isso é raro acontecer, primeira vez em nossa autoescola”, contou.
Segundo o responsável pela empresa, o prejuízo será de mais de R$ 10 mil com o conserto do carro e do muro danificado.
Em nota, o Detran disse que em relatório interno para a Coordenação de Exames Teóricos e Práticos o Centro de Formação de Condutores (CFCs) se comprometeu a entrar em contato com o proprietário do imóvel e arcar com os prejuízos causados. O órgão informou ainda que provocar acidente durante a realização do exame é uma falta eliminatória.