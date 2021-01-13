Aluna e avaliadores sofrem acidente durante prova de direção em Ibatiba

Aluna e avaliadores sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (13) em Ibatiba Crédito: Redes sociais

Uma aluna e dois avaliadores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES) sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (13) em Ibatiba , na Região do Caparaó, durante uma prova de direção. O carro acabou descendo um barranco e atingindo um muro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O responsável pela autoescola, Silas Gonçalves, conta que o susto aconteceu no bairro Boa Esperança. “Após fazer uma curva a aluna perdeu o controle e bateu no muro de um depósito de gás desativado. Ela e os avaliadores não ficaram feridos. Isso é raro acontecer, primeira vez em nossa autoescola”, contou.

Aluna perdeu o controle e bateu contra um muro Crédito: Redes sociais

Segundo o responsável pela empresa, o prejuízo será de mais de R$ 10 mil com o conserto do carro e do muro danificado.