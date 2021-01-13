Motociclistas ficam feridos em colisão com carro na BR 101, na Serra

Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um carro na BR 101, no bairro Rosário de Fátima, na Serra. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram encaminhados por uma equipe do Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Segundo testemunhas, o motorista do veículo avançou o sinal vermelho no cruzamento e acabou provocando a colisão. A PRF informou ainda que as vítimas são dois motociclistas.
Equipes da PRF, da Polícia Militar e da Eco 101, concessionária que administra a via, foram deslocadas para o local do acidente e atuam na ocorrência. Por conta da colisão o trânsito segue com lentidão no local.