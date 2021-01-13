Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Serra

Motociclistas ficam feridos em colisão com carro na BR 101, na Serra

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE); o trânsito está lento no local da batida
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

13 jan 2021 às 17:04

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 17:04

Motociclistas são atingidos por carro desgovernado.
Motociclistas ficam feridos após colisão na Serra Crédito: Colaborador/ A Gazeta
Duas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por um carro  na BR 101, no bairro Rosário de Fátima, na Serra. De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os feridos foram encaminhados por uma equipe do Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE),  em Vitória. 
Segundo testemunhas, o motorista do veículo avançou o sinal vermelho no cruzamento e acabou provocando a colisão.  A PRF informou ainda que as vítimas são dois motociclistas.
Equipes da PRF, da Polícia Militar e da Eco 101, concessionária que administra a via, foram deslocadas para o local do acidente e atuam na ocorrência. Por conta da colisão o trânsito segue com lentidão no local.

Veja Também

Acidente entre sete veículos deixa trânsito lento na BR 101, na Serra

Motociclista morre em acidente com caminhonete na BR 101, em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Serra trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados