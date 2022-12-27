Advogada atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro deixa a UTI

A advogada Karina Vaillant Farias, de 26 anos, atropelada por um motorista embriagado quando estava correndo com um grupo de atletas às margens da BR 482, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, recebeu alta da UTI, nesta terça-feira (27), e foi liberada para ir para o quarto do hospital. A informação foi confirmada pela Santa Casa de Misericórdia do município.
Para a reportagem de A Gazeta, o irmão da Karina, o advogado Alex Vaillant Farias contou que a irmã está bem, se alimentando e conversando normalmente. “Estamos muito felizes por todos que intercederam junto a Deus pela pronta recuperação dela”, ressaltou.
Segundo Alex, agora o próximo passo é aguardar para que Karina opere o fêmur. “Ela vai precisar colocar uma haste, mas segundo o ortopedista a cirurgia é mais simples”, disse.
Relembre o acidente
Na madrugada do dia 18 de dezembro, Karina foi atropelada e sofreu ferimentos graves, por isso, precisou ser internada na Unidade de Internação Intensiva (UTI). O condutor do Volkswagen Gol, segundo a Polícia Militar, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.
A PM informou que, no momento do acidente, a vítima estava com um grupo de atletas em um treinamento de corrida rústica e o grupo seguiria até o município de Marataízes, no Litoral do Estado.
Testemunhas relataram aos policiais que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
Motorista foi flagrado dormindo
Durante as buscas realizadas por policiais militares, o motorista do carro que atropelou Karina foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro do carro, que estava estacionado no trevo que dá acesso ao município de Presidente Kennedy, às margens da BR 101. O veículo, segundo a PM, estava com a lataria danificada e com marcas de sangue.
O homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.
Procurada, a Secretaria da Justiça (Sejus) disse que o homem permanece preso no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.