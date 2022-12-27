Advogada atropelada por motorista embriagado em Cachoeiro deixa a UTI

Karina Vaillant Farias foi atropelada no domingo, dia 18 de dezembro, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução | Instagram @ karinavaillant

Para a reportagem de A Gazeta, o irmão da Karina, o advogado Alex Vaillant Farias contou que a irmã está bem, se alimentando e conversando normalmente. “Estamos muito felizes por todos que intercederam junto a Deus pela pronta recuperação dela”, ressaltou.

Segundo Alex, agora o próximo passo é aguardar para que Karina opere o fêmur. “Ela vai precisar colocar uma haste, mas segundo o ortopedista a cirurgia é mais simples”, disse.

Relembre o acidente

Na madrugada do dia 18 de dezembro, Karina foi atropelada e sofreu ferimentos graves, por isso, precisou ser internada na Unidade de Internação Intensiva (UTI). O condutor do Volkswagen Gol, segundo a Polícia Militar , foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.

A PM informou que, no momento do acidente, a vítima estava com um grupo de atletas em um treinamento de corrida rústica e o grupo seguiria até o município de Marataízes , no Litoral do Estado.

Testemunhas relataram aos policiais que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

Motorista foi flagrado dormindo

Durante as buscas realizadas por policiais militares, o motorista do carro que atropelou Karina foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro do carro, que estava estacionado no trevo que dá acesso ao município de Presidente Kennedy, às margens da BR 101. O veículo, segundo a PM, estava com a lataria danificada e com marcas de sangue.

O homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.