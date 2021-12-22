Adolescente morto após deslizamento é sepultado no ES

Hudson Victor Ferreira Soares, de 14 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira em Jerônimo Monteiro Crédito: Thales Rodrigues - Tv Gazeta Sul

O corpo do adolescente Hudson Victor Ferreira Soares, de 14 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira (22) em Jerônimo Monteiro, na Região Sul do Espírito Santo. Ele morreu após um deslizamento de terra na manhã desta terça-feira (21) , quando ele e o pai faziam uma escavação no terreno de uma fábrica de biscoitos.

O velório aconteceu na igreja Assembleia de Deus e o enterro foi no cemitério municipal. Abalados, os familiares preferiram não falar com a imprensa, mas informaram que todas as despesas do funeral foram custeadas pelo dono da fábrica onde ocorreu o acidente.

Hudson Victor Ferreira Soares, de 14 anos, foi enterrado na manhã desta terça-feira em Jerônimo Monteiro Crédito: Reprodução/Redes sociais

OBRA NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA

O terreno e o imóvel continuam interditados pela Defesa Civil do município por tempo indeterminado. Segundo a Prefeitura de Jerônimo Monteiro, uma equipe técnica da Secretaria de Obras vai vistoriar o terreno e o imóvel para elaborar um laudo sobre o local. Parte da construção precisará ser demolida.

Adolescente morre após deslizamento de terra em Jerônimo Monteiro Crédito: Divulgação - Polícia Militar

“Não foi protocolado na prefeitura, foi feita uma solicitação verbal. Ontem, quando a equipe se dirigiu ao local, a fiscalização passou e não viu nada (a obra). E, quando voltou, tinha acontecido o acidente, foi questão de minutos. Para qualquer tipo de obra deve ser feito o requerimento no município. Se tiver o alvará, a gente vai lá e faz a fiscalização para evitar esse tipo de acidente”, disse o secretário de Obras da cidade, José Valério Binoti.

Com a chegada do período chuvoso, o risco de deslizamentos de barrancos e encostas aumenta. A terra fica encharcada e a água tenta escoar de alguma forma. Ao mexer nessas áreas, o terreno fica ainda mais instável.

“Uma das principais causas de acidente desse tipo é quando a gente faz uma intervenção nesses taludes, ou seja, quando a gente faz um corte ou aterros mal executados, trazem muito risco de acidente nesse tipo de local. A primeira recomendação é evitar fazer este tipo de intervenção e, se precisar fazer, é bom procurar ajuda de um especialista”, explicou o tenente Scardini, do Corpo de Bombeiros.

O CASO

O homem, chamado Thiago Soares, de 32 anos, foi resgatado com vida, mas o adolescente, filho dele, não resistiu.

Thiago foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município e recebeu alta.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o dono da fábrica foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Jerônimo Monteiro e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.