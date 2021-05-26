Adolescente cai de altura de 3 metros em creche abandonada de Cariacica

Em uma creche abandonada em Cariacica, um adolescente de apenas 13 anos ficou ferido após sofrer uma queda de uma altura de três metros. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (26), no bairro Nova Rosa da Penha II. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida desorientada, com queixas de dores no braço e na cabeça.
Por volta das 14h, a Corporação fez uma nova publicação nas redes sociais e informou que o adolescente foi encaminhado para um hospital. No local, durante o atendimento prestado à vítima, ficou constatado que ela sofreu uma fratura não exposta no antebraço esquerdo.
Já no final da tarde, a assessoria do Corpo de Bombeiros esclareceu que o adolescente caiu de um telhado, enquanto tentava pegar uma pipa. Ele foi levado ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A tenente Andresa comentou o caso:
PIPA: ATENÇÃO COM A BRINCADEIRA
Diante do acidente que envolveu uma pipa, a tenente também gravou um vídeo curto com quatro orientações para que a brincadeira seja praticada de forma segura, como: nunca soltar pipa perto de fios da rede elétrica e nem subir em locais elevados para tentar recuperá-la. Assista: