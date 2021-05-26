Vítima tem 13 anos

Adolescente cai de altura de 3 metros em creche abandonada de Cariacica

Acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (26), em uma creche abandonada. Segundo os Bombeiros, a vítima estava desorientada quando foi socorrida

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:44

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:44
Ambulância do Corpo de Bombeiros
Ambulância do Corpo de Bombeiros Crédito: Arquivo | GZ
Em uma creche abandonada em Cariacica, um adolescente de apenas 13 anos ficou ferido após sofrer uma queda de uma altura de três metros. O acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (26), no bairro Nova Rosa da Penha II. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida desorientada, com queixas de dores no braço e na cabeça. 
Por volta das 14h, a Corporação fez uma nova publicação nas redes sociais e informou que o adolescente foi encaminhado para um hospital. No local, durante o atendimento prestado à vítima, ficou constatado que ela sofreu uma fratura não exposta no antebraço esquerdo.
Já no final da tarde, a assessoria do Corpo de Bombeiros esclareceu que o adolescente caiu de um telhado, enquanto tentava pegar uma pipa. Ele foi levado ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha. A tenente Andresa comentou o caso:

PIPA: ATENÇÃO COM A BRINCADEIRA

Diante do acidente que envolveu uma pipa, a tenente também gravou um vídeo curto com quatro orientações para que a brincadeira seja praticada de forma segura, como: nunca soltar pipa perto de fios da rede elétrica e nem subir em locais elevados para tentar recuperá-la. Assista:

Veja Também

Padrasto suspeito de agredir enteado autista se entrega à polícia no ES

Idoso assassinado na Serra: "Foi morto por causa de 20 reais", diz delegado

Homem leva dois tiros em tentativa de homicídio em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

