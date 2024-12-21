Acidentes com moto caem 27% na Terceira Ponte com a Linha Verde

Em um ano, o número de acidentes envolvendo motocicletas caiu 27% Crédito: Christian Diego

Em um ano, o número de acidentes envolvendo motocicletas na Terceira Ponte , que liga Vitória a Vila Velha, no Espírito Santo, caiu 27%, segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros ( Ceturb-ES ), que assumiu a gestão da via em dezembro do ano passado. Quando contabilizados todos os tipos de veículos, também houve queda, mas em um percentual menor, de 21%.

O período coincide com a inauguração das obras de ampliação da estrutura, que passou a contar com três faixas em cada sentido. Uma delas, a Linha Verde, é exclusiva para motos, ônibus, táxis, veículos de emergência e caminhões.

Desde dezembro de 2023, a via também não tem mais pedágio. Conforme a companhia, um ano após o fim do pagamento não foi registrado um aumento significativo de usuários, com cerca de 3,5% de veículos a mais trafegando na Terceira Ponte. Atualmente, passam em média 87 mil veículos diariamente pela Terceira Ponte.

Apesar do aumento, foi constatada uma redução no número de acidentes, o que se estende ao longo de todo o trecho da Rodovia ES 060, conhecida como Rodovia do Sol, também sob administração da Ceturb.

Em todo o trecho administrado pela Ceturb, foi verificada uma redução de 9% no número de acidentes no geral, se comparado aos períodos de janeiro a novembro de 2023 e 2024. Já na Terceira Ponte a redução é de 21% no geral e de 27% nos acidentes envolvendo motociclistas.

“Nossos próximos passos incluem a ampliação da rede de ciclovias, a melhoria da sinalização e a implementação de novas tecnologias para otimizar a gestão do tráfego. Acreditamos que, com o apoio de todos, poderemos transformar a Rodovia do Sol e a Terceira Ponte em modelos de eficiência e segurança para todo o País", disse o diretor-presidente da Ceturb-ES, Marcelo Campos Antunes.

Acidentes graves

Apesar da redução, a Terceira Ponte registrou acidentes graves envolvendo motociclistas em 2024, como o caso de Glênio Alves, arremessado da Terceira Ponte após ser atingido por um carro no dia 12 de junho . A motorista de um veículo invadiu a faixa exclusiva para motos, ônibus e táxis, e acabou atingindo a moto de Glênio.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para fora da estrutura da ponte e caiu na Rua São Paulo. Imagens registradas por testemunhas mostram o homem no chão, desacordado, cercado por populares, e na calçada da rua. A moto continuou na ponte. (Veja as imagens abaixo).

Segundo Paulo César, a motorista do carro teria entrado na linha verde e, ao mudar de faixa, teria colidido com a moto dele. A Linha Verde é a faixa à direita da Terceira Ponte, destinada a ônibus e motos. Táxis, carros de serviço, como viaturas e ambulâncias, e caminhões têm uso preferencial nessa via.