Acidente entre moto e carro mata motociclista em Castelo

Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente com um automóvel na noite desta quinta-feira (5) em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima Jhoarlles de Souza Pereira, de 25 anos, pilotava uma Yamaha YBR e, na garupa, estava uma jovem, de 24 anos, que foi socorrida para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro não foi localizado pela polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu no bairro Niterói. Jhoarlles de Souza Pereira seguia de moto do bairro Cava Roxa, sentido ao bairro Niterói e o carro, um Volkswagem Gol, seguia no sentido contrário.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas confirmou que o jovem morreu no local. Já a jovem na garupa, foi socorrida para a Santa Casa de Castelo e transferida para unidade de Cachoeiro. Ela segue, segundo o hospital, internada na UTI.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo, que trabalhará para que o motorista que se evadiu do local seja identificado e punido.