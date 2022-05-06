Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do Estado

Acidente entre moto e carro mata motociclista em Castelo

A vítima Jhoarlles de Souza Pereira, de 25 anos, pilotava uma Yamaha YBR e, na garupa, estava uma jovem, de 24 anos, que foi levada para um hospital de Cachoeiro

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 11:54

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mai 2022 às 11:54
Motociclista morre em acidente com carro em Castelo
Motociclista morre em acidente com carro em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um motociclista morreu ao se envolver em um acidente com um automóvel na noite desta quinta-feira (5) em Castelo, no Sul do Espírito Santo. A vítima Jhoarlles de Souza Pereira, de 25 anos, pilotava uma Yamaha YBR e, na garupa, estava uma jovem, de 24 anos, que foi socorrida para um hospital de Cachoeiro de Itapemirim. O motorista do carro não foi localizado pela polícia.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu no bairro Niterói. Jhoarlles de Souza Pereira seguia de moto do bairro Cava Roxa, sentido ao bairro Niterói e o carro, um Volkswagem Gol, seguia no sentido contrário.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas confirmou que o jovem morreu no local. Já a jovem na garupa, foi socorrida para a Santa Casa de Castelo e transferida para unidade de Cachoeiro. Ela segue, segundo o hospital, internada na UTI.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Castelo, que trabalhará para que o motorista que se evadiu do local seja identificado e punido.

Veja Também

Mulher morre em acidente na volta do trabalho na BR 101, em Guarapari

Acidente na Avenida Fernando Ferrari complica trânsito em Vitória

Mulher morre presa às ferragens em acidente em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados