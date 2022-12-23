Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Serra

Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (23) em Carapina, na Serra. Um carro acabou sendo atingido por outro veículo e perdeu o controle, batendo em um muro.
Segundo informações do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, o motorista do veículo que teria provocado o acidente fugiu. A equipe foi ao local para fazer a sinalização, mas não há interrupção de tráfego.
Um carona do veículo atingido no acidente sofreu ferimentos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Por ter vítima, a ocorrência será assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A reportagem acionou a assessoria da PM para mais detalhes e assim que houver resposta, esse texto será atualizado.