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Em Carapina

Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Serra

Um veículo foi atingido por outro carro, mas o motorista que provocou a colisão fugiu logo após o acidente. Apesar disso, não houve interrupção no trânsito local

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2022 às 09:43
Acidente entre dois carros deixa uma pessoa ferida na Serra
Parte traseira do carro ficou destruído Crédito: Leitor A Gazeta
Um acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (23) em Carapina, na Serra. Um carro acabou sendo atingido por outro veículo e perdeu o controle, batendo em um muro.
Segundo informações do Departamento de Operações de Trânsito da Serra, o motorista do veículo que teria provocado o acidente fugiu. A equipe foi ao local para fazer a sinalização, mas não há interrupção de tráfego. 
Um carona do veículo atingido no acidente sofreu ferimentos e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Por ter vítima, a ocorrência será assumida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. A reportagem acionou a assessoria da PM para mais detalhes e assim que houver resposta, esse texto será atualizado. 

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