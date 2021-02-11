Acidente entre carro e ônibus do Transcol deixa feridos em Vitória

Acidente de trânsito na Avenida Maruípe, em Vitória, na noite desta quinta-feira (11) Crédito: Tiago Félix | TV Gazeta

TV Gazeta que o motorista do carro não possuía carteira de habilitação. Um acidente envolvendo um carro e um ônibus do sistema Transcol deixou seis pessoas feridas na noite desta quinta-feira (11), na Avenida Maruípe, em Vitória . A via precisou ser totalmente interditada para o trabalho de resgate feito pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ). O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar informou ao repórter Tiago Felix daque o motorista do carro não possuía carteira de habilitação.

TV Gazeta, os seis feridos eram ocupantes do carro: o motorista, duas mulheres e três crianças (dois meninos e uma menina), com idades entre sete e dez anos. Eles estariam indo para Jacaraípe, na Ainda de acordo com informações obtidas pela, os seis feridos eram ocupantes do carro: o motorista, duas mulheres e três crianças (dois meninos e uma menina), com idades entre sete e dez anos. Eles estariam indo para Jacaraípe, na Serra , visitar a avó paterna das crianças.

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A Secretaria de Segurança Urbana (Semsu) de Vitória informou que o motorista do automóvel perdeu o controle da direção sentido Centro x Maruípe, batendo de frente com o ônibus que vinha na direção contrária. Acrescentou que cinco ambulâncias do Samu foram necessárias para atender a ocorrência.

O coordenador da Guarda Municipal de Vitória, agente Padilha, explicou que a situação mais grave era a do motorista do carro, que estava preso às ferragens. Ele e as outras vítimas, as três crianças, a mãe, de 37 anos, e a avó, de 67 anos, foram levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital. O estado de saúde deles não foi informado.

"Nos deparamos com seis vítimas com escoriações, sangrando, situação bem grave. Isolamos a área e acionamos o Samu e os Bombeiros para socorrer essas vítimas, que já foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. As pessoas que estavam no ônibus afirmaram que o condutor do Pálio perdeu o controle e bateu de frente com o ônibus. O condutor, em situação aparentemente mais grave, estava preso às ferragens e com fraturas expostas, situação bem grave e complexa", disse.

Acidente entre carro e ônibus deixou seis pessoas feridas na noite desta quinta-feira (11) Crédito: Divulgação/GMV

O tenente Rony, do Corpo de Bombeiros, afirmou que o motorista do carro ficou com as pernas presas por conta da batida e, por isso, a remoção foi difícil. "O trabalho dos Bombeiros foi desencarcerar, extrair, imobilizar a vítima e entregar para os cuidados do Samu, para transporte ao hospital. Ele estava com as pernas presas e deu bastante trabalho para tirá-lo do carro", disse.

Segundo a versão do motorista do ônibus, o carro trafegava no sentido Praia do Canto, quando o condutor perdeu o controle do veículo, já próximo ao Hospital Santa Rita. Nenhum dos passageiros do ônibus, que fazia a linha 531 (Terminal Vila Velha - Terminal Campo Grande), ficou ferido.

Por volta das 21h40, a Guarda Municipal de Vitória informou que a Avenida Maruípe continuava parcialmente interditada e que o trânsito seguia lento no local. A liberação total da via aconteceu aproximadamente às 22h.

O QUE DIZ O GVBUS

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) enviou uma nota para reportagem de A Gazeta. "A empresa responsável pelo ônibus informou que havia cerca de 35 passageiros no momento do acidente e que ninguém que estava dentro do coletivo se feriu", finalizou.