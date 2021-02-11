Itapemirim vai multar quem desrespeitar decreto de carnaval

Vista aérea do litoral de Itapemirim Crédito: Divulgação/ PMI

Para evitar aglomerações e a propagação do novo coronavírus durante o período de carnaval, a prefeitura de Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, divulgou nesta quinta-feira (11) um decreto que proíbe a realização de festas, além de som alto em casas ou em vias públicas. O documento prevê a aplicação de multa, que pode chegar a quase R$ 1,9 mil para quem desrespeitar as regras.

Segundo o decreto municipal, nº 16.945/2021 fica proibido, de 12 a 17 de fevereiro, a realização de eventos carnavalescos, shows artísticos, marchinhas, matinês, batucadas, desfiles, música ao vivo, funcionamento de boates, eventos com shows pirotécnicos, independente da classificação de risco do município. Além destas proibições, não será permitida a entrada de ônibus de turismo/excursão, micro-ônibus e vans na cidade.

O som alto também não está permitido. Se o barulho for produzido por veículo de pequeno porte, a multa é de R$631,00; mas se for por um veículo pesado, a penalidade chega a R$ 1,893. Já em imóveis, o som alto flagrado terá multa de R$ 1,262.