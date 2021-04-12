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Sul do ES

Acidente entre carro e moto mata duas pessoas em Alegre

A batida ocorreu na noite deste domingo (11) na ES 185. As duas pessoas que estavam na moto morreram. O motorista do carro foi levado ao pronto-socorro

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 08:22

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 abr 2021 às 08:22
Acidente entre carro e moto mata duas pessoas em Alegre
Acidente entre carro e moto mata duas pessoas em Alegre Crédito: Telespectador | TV Gazeta Sul
Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma moto na noite deste domingo (11). A colisão ocorreu na rodovia estadual que liga Celina, distrito de Alegre, a Ibitirama, no Sul do Espírito Santo. Os dois ocupantes da motocicleta não resistiram e vieram a óbito no local. O motorista do automóvel teve ferimentos e foi encaminhado ao pronto-socorro de Alegre.
Segundo informações repassadas por pessoas no local ao Corpo de Bombeiros, o condutor da moto transitava na via com o farol desligado e colidiu de frente com o carro.
Os dois ocupantes da motocicleta foram identificados como Ângelo Marcio Lomar Silva e Warley Vargas Barbosa. Eles morreram no local do acidente. O motorista do carro teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e já foi liberado.
De acordo com a Polícia Civil, a batida ocorreu na zona rural de Alegre, na ES 185, por volta das 18h38. A polícia não informou as possíveis causas do acidente.
A pista chegou a ficar parcialmente interditada, mas foi liberada após a perícia da Polícia Civil realizar as apurações sobre a colisão.
*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

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