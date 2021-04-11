Homem é preso em Alegre com celular roubado no ano de 2017 em Vila Velha Crédito: Polícia Militar

Um homem foi preso na tarde deste sábado (10), em Alegre , no Sul do Espírito Santo , com celular roubado em 2017, na cidade de Vila Velha, na Região Metropolitana do Estado. A polícia chegou até ele, após uma denúncia de tentativa de homicídio. Além do celular, os policiais encontraram drogas, arma e munições.

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Segundo informações da Polícia Militar de Alegre, o homem tem 24 anos e foi detido no bairro Guararema, conhecido como Rua da Caixa D’gua. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem contido por populares, amarrado a um portão.

De acordo com a denúncia, o homem teria atirado dentro da sua residência onde mora de aluguel e, em seguida, invadido a casa do seu locatário, ameaçando atirar contra ele. A polícia informou que o suspeito estava visivelmente em surto, possivelmente pelo consumo de entorpecentes e havia escoriações pelo corpo, provavelmente adquiridas durante a ação de imobilização.

Junto com o homem, foram apreendidas cinco munições e um revólver calibre 38. Já dentro da casa, a polícia encontrou mais 10 munições do mesmo calibre, uma munição de calibre 380, materiais para embalar drogas, quatro celulares, cinco papelotes de cocaína, um frasco contendo cafeína e R$ 900,00.

O homem foi levado para a delegacia da Polícia Civil e, ao registrar a ocorrência, o sistema de “alerta de objetos”, destacou que um dos celulares apreendidos apresentava restrição de roubo no dia 16 de maio de 2017. “O celular que foi recuperado da ocorrência foi roubado em Vila Velha. Daí a importância do registro da ocorrência, sinalizando e bloqueando o IMEI”, disse Júnior Boeno, da Polícia Militar de Alegre.