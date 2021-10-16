A Gazeta realiza encontro fotográfico exclusivo para assinantes

Estamos orgulhosos por anunciar a realização do primeiro encontro fotográfico para assinantes de A Gazeta, com participação dos nossos profissionais de fotografia.
O encontro será realizado no dia 23/10, sábado, a partir das 13 horas, e contará com um bate-papo sobre fotografia nas dependências da Rede Gazeta, seguido de um lanche. Logo depois o grupo segue para a Ilha das Caieiras, em Vitória, local onde o mar, o mangue e o pôr do sol atuam em conjunto para proporcionar belíssimas imagens.
Ilha das Caieiras
O bate-papo terá organização dos fotógrafos Fernando Madeira e Vitor Jubini. Se você é assinante de A Gazeta e aprecia fotografia, vale se inscrever! Não será exigido conhecimento prévio de técnicas fotográficas nem equipamentos específicos. Apenas o smartphone (e máscara no rosto) será o suficiente. "Nosso objetivo é oferecer dicas sobre o olhar, sobre composição e sobre dominar algumas situações, sem entrar em detalhes muito técnicos da fotografia", contam os profissionais. Não há custos adicionais para participar do encontro.
Para que as conversas e o passeio ocorram com conforto, as vagas serão limitadas. A definição será feita por meio de sorteio. Mas se você não puder participar, não se preocupe: em breve novos eventos serão anunciados.
SOBRE OS PROFISSIONAIS
Tanto Vitor Jubini quanto Fernando Madeira participam há anos da produção diária de fotografias e vídeos para os veículos da Rede Gazeta. Ambos acumulam títulos e menções variadas em premiações de fotojornalismo. Madeira também comanda o projeto "Olhai por nós", em parceria com o Instituto Raízes, onde oferece oficinas de fotografia para moradores das comunidades da Piedade, Fonte Grande, Moscoso e Capixaba, em Vitória.
Jubini, por sua vez, é editor de fotografia de A Gazeta. Entre os projetos mais recentes, fez parte da única equipe de jornalismo do Espírito Santo a participar da cobertura das Olimpíadas de Tóquio, na companhia do editor e colunista de Esportes Filipe Souza.