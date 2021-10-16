Fotografia

A Gazeta realiza encontro fotográfico exclusivo para assinantes

Evento será realizado no próximo dia 23, com encontro na Rede Gazeta e passeio pela Ilha das Caieiras, em Vitória. Veja como se inscrever

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 15:25

Aglisson Lopes

Aglisson Lopes

Publicado em 

16 out 2021 às 15:25
Cenas do cotidiano no olhar de Vitor Jubini
Cenas do cotidiano no olhar de Vitor Jubini Crédito: Vitor Jubini
Estamos orgulhosos por anunciar a realização do primeiro encontro fotográfico para assinantes de A Gazeta, com participação dos nossos profissionais de fotografia. 
O encontro será realizado no dia 23/10, sábado, a partir das 13 horas, e contará com um bate-papo sobre fotografia nas dependências da Rede Gazeta, seguido de um lanche. Logo depois o grupo segue para a Ilha das Caieiras, em Vitória, local onde o mar, o mangue e o pôr do sol atuam em conjunto para proporcionar belíssimas imagens. 

O bate-papo terá organização dos fotógrafos Fernando Madeira e Vitor Jubini. Se você é assinante de A Gazeta e aprecia fotografia, vale se inscrever! Não será exigido conhecimento prévio de técnicas fotográficas nem equipamentos específicos. Apenas o smartphone (e máscara no rosto) será o suficiente. "Nosso objetivo é oferecer dicas sobre o olhar, sobre composição e sobre dominar algumas situações, sem entrar em detalhes muito técnicos da fotografia", contam os profissionais. Não há custos adicionais para participar do encontro. 
Para que as conversas e o passeio ocorram com conforto, as vagas serão limitadas. A definição será feita por meio de sorteio. Mas se você não puder participar, não se preocupe: em breve novos eventos serão anunciados. 
> Clique aqui para realizar a inscrição

SOBRE OS PROFISSIONAIS

Os fotógrafos Vitor Jubini e Fernando Madeira
Vitor Jubini e Fernando Madeira, fotógrafos de A Gazeta Crédito: Arquivo pessoal
Tanto Vitor Jubini quanto Fernando Madeira participam há anos da produção diária de fotografias e vídeos para os veículos da Rede Gazeta. Ambos acumulam títulos e menções variadas em premiações de fotojornalismo. Madeira também comanda o projeto "Olhai por nós", em parceria com o Instituto Raízes, onde oferece oficinas de fotografia para moradores das comunidades da Piedade, Fonte Grande, Moscoso e Capixaba, em Vitória. 
Jubini, por sua vez, é editor de fotografia de A Gazeta. Entre os projetos mais recentes, fez parte da única equipe de jornalismo do Espírito Santo a participar da cobertura das Olimpíadas de Tóquio, na companhia do editor e colunista de Esportes Filipe Souza. 

Cenas do cotidiano, por Vitor Jubini e Fernando Madeira

Veja Também

Clube A Gazeta amplia parcerias e oferece um mês de assinatura grátis

A Gazeta lança Made in ES, projeto para valorizar a economia local

Parceria entre A Gazeta e TV Escola oferece curso digital para o Enem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

