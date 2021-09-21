Clube A Gazeta amplia parcerias e oferece um mês de assinatura grátis

Vantagens exclusivas para você! Crédito: Reprodução

Já pensou em ter vantagens e descontos exclusivos em mais de 200 estabelecimentos no Espírito Santo como bares, restaurantes e supermercados? Com o Clube A Gazeta é possível ter esses e outros benefícios. Mas se ainda não estiver convencido, saiba que agora dá para aproveitar todas as ações e promoções com um mês de assinatura grátis. Tudo para que você “fique de boa”.

Esse, inclusive, é o nome da nova campanha do Clube que começa a ser veiculada a partir da segunda-feira (20/09). Com um mote irreverente e uma grande rede de estabelecimentos credenciados, o objetivo é mostrar como alguns perrengues e situações do cotidiano podem ser solucionadas de uma forma muito simples: entrando para a maior rede de benefícios do Espírito Santo.

“Nas próximas semanas teremos novos parceiros no time do Clube para oferecer mais benefícios e descontos. São estabelecimentos parceiros de entretenimento, moda, beleza e estética”, destaca o gerente de assinaturas de A Gazeta, Ronaldo Cruz.

Segundo ele, a promoção segue por tempo ilimitado. Para não ficar de fora, quem ficou interessado já pode fazer a assinatura de um mês gratuita e aproveitar privilégios em eventos, cinemas, descontos de até 50% em bares, restaurantes, hotéis e muito mais.

Mas não para por aí. Essas novidades não são apenas para os novos assinantes. Ronaldo explica que os atuais beneficiários já podem encontrar em lojas parceiras surpresas sazonais. Basta ficar de olho nas redes do Clube ou entrar em contato com os estabelecimentos para usufruir dos benefícios.

“Nos tornamos mais dinâmicos, adaptáveis e voltamos com alguns sorteios que durante o período mais grave da pandemia foi necessário encerrar. Agora, nossas expectativas são de, assim que possível, retomar os eventos e encontros com assinantes que era uma tradição”, ressalta Ronaldo Cruz.

CLUBE GAZETA

Com mais de 200 estabelecimentos parceiros espalhados pelo Estado, o Clube A Gazeta oferece serviços especiais para quem busca por novas experiências no Espírito Santo. Além de ações exclusivas e promoções, os assinantes sempre pagam menos na conta, porque o desconto nunca pode faltar.

Os planos são de assinatura mensal, trimestral e anual. Os beneficiários, de acordo com o pacote, também têm acesso a todo conteúdo exclusivo do site de A Gazeta.

Quem ficou interessado, é só acessar a loja do Clube clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamento, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 3321-8699.