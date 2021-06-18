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A Gazeta lança plano família que permite agregar até 5 pessoas na mesma conta

Novo plano de assinatura facilita o acesso à informação e aos benefícios do dia a dia por um preço mais baixo

Publicado em 

17 jun 2021 às 21:47

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 21:47

A Gazeta lança Plano de Família para assinantes
A Gazeta lança Plano de Família para assinantes Crédito: Arte/A Gazeta
A partir desta quinta-feira (17), os assinantes de A Gazeta poderão optar por um Plano Família para acessar livremente todo o conteúdo jornalístico e de entretenimento do site por R$ 9,90 nos primeiros três meses.  
Com o Plano Família de A Gazeta + Clube, o titular principal poderá incluir até quatro dependentes para que cada um tenha acesso livre e independente aos conteúdos exclusivos do site, além de benefícios do Clube A Gazeta. Cada membro terá um perfil independente para acessar, com um login e senha próprios. Clique aqui para assinar.
Tanto o titular quanto os dependentes também poderão aproveitar os benefícios do Clube A Gazeta, que dá descontos e condições exclusivas em 200 estabelecimentos parceiros dos mais diversos segmentos: supermercados, farmácias, academias, lazer, restaurantes, autopeças e muito mais. A partir do quarto mês de assinatura, o preço vai para R$ 29,90 por mês, o equivalente a R$ 6 por pessoa.

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