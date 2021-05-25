Liga Rede Gazeta no Cartola FC chega com prêmios e resenha para cartoleiros

Liga Rede Gazeta no Cartola FC Crédito: Adriana Rios/Ilustração A Gazeta

O Brasileirão 2021 começa no próximo sábado (29), e com ele chega o Cartola FC, o fantasy game mais amado do país. E como aqui é tradição não é moda, a Liga Rede Gazeta 2021 já está aberta para os cartoleiros que não perdem uma boa disputa. Sucesso no ano passado com mais de 1.300 participantes, neste ano a liga vem com tudo, e vai premiar mensalmente os melhores jogadores e ainda trazer um super prêmio para o campeão ao fim do campeonato.

Uma novidade para esta temporada é que a resenha está liberada. A Liga Rede Gazeta terá um grupo oficial no Whatsapp para a galera ficar atenta a tudo que acontece na liga e para o cartoleiro tirar aquela onda quando mandar bem na rodada. Basta ficar atento às regras do grupo e curtir a rivalidade sadia.

Além da liga, o cartoleiro terá acesso a conteúdos diferenciados que serão publicados nas diversas plataformas da Rede Gazeta: A Gazeta, ge Espírito Santo e Rádio CBN Vitória. A equipe de Esportes vai preparar dicas, previsões e entrevistas sobre o fantasy game. E claro vamos conversar com os destaques da liga.

PRÊMIOS

Para ninguém desanimar no meio do caminho e deixar a competição mais acirrada, a liga vai oferecer prêmios mensais. O jogo estará disponível de maio a dezembro, mas como o primeiro e último mês terão apenas uma rodada, serão premiados os campeões dos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que vão faturar uma camisa do time de coração e um Kit Família Senna + 4 chopps Brahma, no Five Sport Bar do Shopping Vitória.

Ganhar a camisa do time de coração e uma rodada de chopp acompanhada de um petisco é bom demais. Mas o campeão geral da liga, que só vamos conhecer no dia 05 de dezembro, merece uma moral maior, né. Porque pra levar essa ele vai ter que ralar demais. Por isso a Rede Gazeta vai disponibilizar um superprêmio, que será divulgado mais à frente. Mas pode saber que vem coisa boa por aí.

PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazet a, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.

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Critérios para ser premiado





Morar no Espírito Santo





Como se inscrever na Liga Rede Gazeta





Criar seu time no Cartola FC

Acesse o menu competições. Na busca, digite Liga Rede Gazeta 2021. Ao encontrar é só clicar em participar.





Premiação





Campeão do mês: camisa do time de coração

camisa do time de coração Campeão geral: prêmio surpresa

ENTENDA O CARTOLA FC

Entenda o Cartola Crédito: Cartola FC/Reprodução

Para jogar, é preciso criar um perfil no Cartola FC, informando o nome do presidente do time - você! -, escolhendo um nome para o seu time, um escudo e um uniforme. Depois disso, é só escalar o seu time, selecionando 1 técnico e 11 jogadores do Brasileirão. Mas lembre-se: a escalação deve ser feita enquanto o mercado estiver aberto (o mercado fecha 1 hora antes do primeiro jogo da rodada).

A cada rodada, os jogadores recebem pontuações baseadas em suas ações durante as partidas (ex: gols feitos, chutes defendidos, roubadas de bola, faltas cometidas ou sofridas, cartões tomados, etc.). Ao final da rodada, seu time terá uma pontuação que determinará o seu lugar nos rankings e nas ligas.

Scouts Cartola FC Crédito: Cartola FC/Reprodução

MERCADO

O mercado de jogadores é onde você pode visualizar todos os atletas da Série A do Brasileirão e escolher quem vai fazer parte do seu time naquela rodada. Ele fica aberto até duas horas antes do primeiro jogo de cada rodada, e você só poderá escalar seu time enquanto o mercado estiver aberto.

Durante a rodada, o mercado fica fechado e nesse momento você poderá conferir as parciais das pontuações dos times e atletas em tempo real e checar o status das ligas. O mercado reabre algumas horas depois do fim do último jogo da rodada.