Liga Rede Gazeta: campeão do mês vai levar camisa e rodada de chopp

A Liga Rede Gazeta 2021 no Cartola FC começou com tudo no último final de semana. Na primeira rodada, o edivanio crf fc cravou a pontuação de 108,38 e garantiu o topo do pódio. Pontos importantes para quem quer brigar pelo título da liga. Mas antes de conhecermos o campeão geral, a Rede Gazeta vai oferecer prêmios para os campeões mensais entre junho e novembro.
E esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro traz com ela o início da disputa pelo mês de junho no Cartola FC. O campeão deste mês da Liga Rede Gazeta 2021 vai faturar uma camisa do time de coração e um prato especial no Five Sport Bar, no Shopping Vitória, a Família Senna: carne de sol grelhada na manteiga de garrafa, acompanhada de arroz branco, queijo coalho e purê de aipim. E essa carne maravilhosa vai vir acompanhada de 4 chopps Brahma. Nada mal, né?
Se você já se inscreveu na Liga Rede Gazeta 2021, boa sorte na competição. Quem não se inscreveu tá esperando o quê? Corre lá e entra na disputa.
PARTICIPE
Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta 2021, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.