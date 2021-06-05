Liga Rede Gazeta: campeão do mês vai levar camisa e rodada de chopp

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta 2021, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.