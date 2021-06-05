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Cartola FC

Liga Rede Gazeta: campeão do mês vai levar camisa e rodada de chopp

Cartoleiro que for o melhor do mês vai ganhar camisa do time de coração e  voucher que vale carne de sol grelhada na manteiga de garrafa e 4 chopps no Five Sport Bar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2021 às 02:00

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 02:00

Liga Rede Gazeta no Cartola FC traz vários prêmios
Liga Rede Gazeta no Cartola FC traz vários prêmios Crédito: Divulgação
Liga Rede Gazeta 2021 no Cartola FC começou com tudo no último final de semana. Na primeira rodada,  o edivanio crf fc cravou a pontuação de 108,38 e garantiu o topo do pódio. Pontos importantes para quem quer brigar pelo título da liga. Mas antes de conhecermos o campeão geral, a Rede Gazeta vai oferecer prêmios para os campeões mensais  entre junho e novembro. 
E esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro traz com ela o início da disputa pelo mês de junho no Cartola FC. O campeão deste mês da Liga Rede Gazeta 2021 vai faturar uma camisa do time de coração e um prato especial no Five Sport Bar, no Shopping Vitória, a Família Senna: carne de sol grelhada na manteiga de garrafa, acompanhada de arroz branco, queijo coalho e purê de aipim. E essa carne maravilhosa vai vir acompanhada de 4 chopps Brahma. Nada mal, né? 
Se você já se inscreveu na Liga Rede Gazeta 2021, boa sorte na competição. Quem não se inscreveu tá esperando o quê? Corre lá e entra na disputa.

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PARTICIPE

Para participar é muito fácil. Basta criar um time no site ou no aplicativo do Cartola FC, buscar a Liga Rede Gazeta 2021, que estará aberta no fantasy game, e pedir para entrar. Além da inscrição no fantasy game, solicitamos que todos preencham o formulário abaixo para que possamos ter os contatos de todos os participantes. Assim, conseguiremos entrar em contato com os jogadores que serão premiados.

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