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7 de Setembro: manifestantes fazem carreata em Cachoeiro e  Castelo

Em Cachoeiro de Itapemirim, manifestação saiu do bairro Aeroporto com destino à Linha Vermelha, considerada uma das principais avenidas do município
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 set 2022 às 19:28

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 19:28

Manifestantes fizeram uma carreata nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim e de Castelo, na manhã desta quarta-feira (7). Eles percorreram as ruas das cidades no Sul do Estado buzinando com veículos.
De acordo com a apuração da produção da TV Gazeta Sul, a carreata de Cachoeiro de Itapemirim saiu do bairro Aeroporto com destino à Linha Vermelha, considerada uma das principais avenidas do município.
A Guarda Civil informou que somente o trânsito da Linha Vermelha ficou fechado para receber os manifestantes. E às 14h30 o trânsito já estava tranquilo, com poucas pessoas na rua.
Já em Castelo, a aposentada Elieci Jubini contou que a carreata começou na Praça Três Irmãos, em seguida foi até o distrito de Aracuí, contornou o Centro e terminou no Castelão. “Primeiro cantaram o Hino Nacional, depois o Hino da Independência e saíram para as ruas”, falou Elieci que também participou da manifestação.
Segundo a aposentada, diversas pessoas participaram em motocicletas, carros, caminhões, tratores e outros automóveis. “A carreata era a favor do presidente Bolsonaro e pelos 200 anos da Independência”, explicou.

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