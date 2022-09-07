7 de Setembro: manifestantes fazem carreata em Cachoeiro e  Castelo

De acordo com a apuração da produção da TV Gazeta Sul, a carreata de Cachoeiro de Itapemirim saiu do bairro Aeroporto com destino à Linha Vermelha, considerada uma das principais avenidas do município.

A Guarda Civil informou que somente o trânsito da Linha Vermelha ficou fechado para receber os manifestantes. E às 14h30 o trânsito já estava tranquilo, com poucas pessoas na rua.

Já em Castelo, a aposentada Elieci Jubini contou que a carreata começou na Praça Três Irmãos, em seguida foi até o distrito de Aracuí, contornou o Centro e terminou no Castelão. “Primeiro cantaram o Hino Nacional, depois o Hino da Independência e saíram para as ruas”, falou Elieci que também participou da manifestação.