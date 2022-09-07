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Bicentenário da Independência

Bolsonaro faz discurso durante desfile de 7 de Setembro em Brasília

Candidato à reeleição, presidente transformou comemoração dos 200 anos da independência brasileira em ato político
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 set 2022 às 11:45

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 11:45

O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, discursou no desfile de Sete de Setembro, em Brasília, na comemoração do BIcentenário da Independência, transformado em ato político.
“O que está em jogo é a nossa liberdade, é o nosso futuro, e a população sabe que ela é aquela que nos dá o norte para as nossas decisões”, afirmou o presidente. À tarde,  ele segue para o Rio de Janeiro para acompanhar outro desfile.
No discurso, ele criticou os institutos de pesquisa eleitoral e disse só confiar no data povo. Confira vídeo.
Presidente Jair Bolsonaro acena para manifestantes que acompanhavam desfile em Brasília
Presidente Jair Bolsonaro acena para manifestantes que acompanhavam desfile em Brasília Crédito: Jair Bolsonaro/Fcebook/Reprodução

Apoiadores de Bolsonaro levantam faixa na Esplanada e pedem impeachment de Moraes

Apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) levantaram uma faixa na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira, 7, para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A manifestação ocorreu durante o desfile cívico-militar que celebra o Bicentenário da Independência.
"Pelo impeachment de Alexandre de Morais", diz uma das faixas, com um erro de grafia no sobrenome do magistrado. "Cristão não vota em abortista e nem em ladrão", afirma outra faixa carregada por apoiadores de Bolsonaro, em referência velada ao ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio do Planalto.
Em 7 de setembro do ano passado, Bolsonaro participou de manifestações antidemocráticas e chegou a afirmar que não cumpriria mais as decisões de Moraes, que hoje preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A declaração gerou uma crise institucional no País. Naquela vez, o conflito só foi apaziguado com uma carta pública de recuo do chefe do Executivo, dois dias depois, escrita pelo ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes à Corte.
Bolsonaro deve discursar nesta quarta em um trio elétrico na Esplanada, depois de participar do desfile cívico-militar. Apoiadores farão manifestações também no Rio de Janeiro, para onde o presidente vai à tarde, em São Paulo e em outras localidades do País.

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