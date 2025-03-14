5 anos da Covid: CBN Vitória recebe 1ª vacinada do ES e especialista em imunização

Mais de quatro anos depois e pouco mais de cinco anos após o anúncio da pandemia, Iolanda é a convidada da Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (14) para relembrar os detalhes da enfermidade que deixou mais de 15 mil mortos no Estado. Entre muitos — por escolha pessoal aliada ao negacionismo — a vacina nunca chegou.