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5 anos da Covid: CBN Vitória recebe 1ª vacinada do ES e especialista em imunização

Nesta sexta-feira (14), a partir das 10h, a rádio entrevista Iolanda Brito, técnica de enfermagem que recebeu a primeira dose do imunizante no Estado, e Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações; saiba como acompanhar

Publicado em 14 de Março de 2025 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2025 às 09:53
Era 18 de janeiro de 2021 quando a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada no Espírito Santo. A escolhida para receber a agulhada pioneira com o imunizante foi Iolanda Brito, técnica de enfermagem que atuava na linha de frente contra a pandemia.
Mais de quatro anos depois e pouco mais de cinco anos após o anúncio da pandemia, Iolanda é a convidada da Rádio CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (14) para relembrar os detalhes da enfermidade que deixou mais de 15 mil mortos no Estado. Entre muitos — por escolha pessoal aliada ao negacionismo — a vacina nunca chegou. 
Ao lado de Iolanda, a CBN também recebe Danielle Grilo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, que comenta sobre as ferramentas capixabas no enfrentamento à doença e preservação da população.

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