Covid-19: 18 hospitais do ES não têm mais vagas em leitos de UTI

O sistema de saúde público no Espírito Santo está pressionado devido ao aumento de casos de Covid-19. Mais da metade dos hospitais não possuem vagas disponíveis em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).
Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão com vagas lotadas. A taxa de ocupação está há dois dias em 94,13%, mesmo o governo anunciando a abertura de mais leitos até o próximo domingo (04).
A situação mais crítica estão no Norte do Estado, onde a taxa de ocupação chega a 98,48%. No Sul e na Região Metropolitana, a ocupação está em 93%. Já na Região Central a taxa está em 92%.
Os dados são da página do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Confira quais são os hospitais sem vagas de UTI para pacientes com Covid-19:
- HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
- HOSPITAL RIO DOCE
- HOSPITAL GERAL DE LINHARES
- HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
- HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA
- HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
- HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
- HOSPITAL SÃO CAMILO
- HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM)
- HOSPITAL VITÓRIA
- VILA VELHA HOSPITAL
- HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
- HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Somente 53 dos 903 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19 ainda podem receber pacientes no Estado nesta terça-feira (30). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:
- HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - 1 vaga
- CENTRAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas
- HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas
- METROPOLITANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- HEUE - 8 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 1 vaga
- HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 8 vagas
- HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 10 vagas
- HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga
- HOSPITAL SANTA MÔNICA - 1 vaga
- HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 2 vagas
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 vagas
- HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 vagas
- SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 1 vaga
MEDIDAS RESTRITIVAS
Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas.
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
- Comércio atacadista (exceção aos atacarejos;
- Lojas de material de construção;
- Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
- Casas lotéricas;
- Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também foi suspenso em todo o Estado até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).