Covid-19: 18 hospitais do ES não têm mais vagas em leitos de UTI

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira

O sistema de saúde público no Espírito Santo está pressionado devido ao aumento de casos de Covid-19 . Mais da metade dos hospitais não possuem vagas disponíveis em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs).

Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão com vagas lotadas. A taxa de ocupação está há dois dias em 94,13%, mesmo o governo anunciando a abertura de mais leitos até o próximo domingo (04).

A situação mais crítica estão no Norte do Estado, onde a taxa de ocupação chega a 98,48%. No Sul e na Região Metropolitana, a ocupação está em 93%. Já na Região Central a taxa está em 92%.

Os dados são da página do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Confira quais são os hospitais sem vagas de UTI para pacientes com Covid-19:

HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO HOSPITAL RIO DOCE HOSPITAL GERAL DE LINHARES

HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA

HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA

HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN

HOSPITAL SÃO CAMILO

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM)

HOSPITAL VITÓRIA

VILA VELHA HOSPITAL

HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI

HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Somente 53 dos 903 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19 ainda podem receber pacientes no Estado nesta terça-feira (30). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:

HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES - 1 vaga CENTRAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas METROPOLITANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- HEUE - 8 vagas HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 1 vaga HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 8 vagas HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 10 vagas HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga HOSPITAL SANTA MÔNICA - 1 vaga HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 2 vagas SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 vagas HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 vagas SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 1 vaga

MEDIDAS RESTRITIVAS

Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:

Comércio atacadista (exceção aos atacarejos;

Lojas de material de construção;

Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);



Casas lotéricas;

Atividades de pesca no mar.