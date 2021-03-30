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Pandemia

Covid-19: 18 hospitais do ES não têm mais vagas em leitos de UTI

A taxa de ocupação no Estado é de 94,13%, mesmo o governo anunciando a abertura de mais leitos até o próximo domingo (04)

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:25

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

30 mar 2021 às 20:25
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus Crédito: Fernando Madeira
O sistema de saúde público no Espírito Santo está pressionado devido ao aumento de casos de Covid-19. Mais da metade dos hospitais não possuem vagas  disponíveis em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs). 
Dos 31 hospitais que possuem leitos de UTI - entre os públicos, filantrópicos e os privados onde o Estado compra leitos - 18 estão com vagas lotadas. A taxa de ocupação está há dois dias em  94,13%, mesmo o governo anunciando a abertura de mais leitos até o próximo domingo (04). 
A situação mais crítica estão no Norte do Estado, onde a taxa de ocupação chega a 98,48%. No Sul e na Região Metropolitana, a ocupação está em 93%. Já na Região Central a taxa está em 92%.
Os dados são da página do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa). Confira quais são os hospitais sem vagas de UTI para pacientes com Covid-19:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO 
  2. HOSPITAL RIO DOCE  
  3. HOSPITAL GERAL DE LINHARES
  4. HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS 
  5. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA
  6. HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA 
  7. HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC
  8. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
  9. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  10. HOSPITAL SÃO CAMILO
  11. HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO DE MORAES (HUCAM)
  12. HOSPITAL VITÓRIA
  13. VILA VELHA HOSPITAL
  14. HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO
  15. HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - HECI
  16. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
  17. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUÍ
  18. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Somente 53 dos 903 leitos destinados aos pacientes em estado grave de Covid-19 ainda podem receber pacientes no Estado nesta terça-feira (30). As vagas não ocupadas estão distribuídas entre 13 hospitais:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES  - 1 vaga
  2. CENTRAL CASA DE SAÚDE DE SANTA MARIA - 4 vagas
  3. HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ - 2 vagas
  4. METROPOLITANA HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- HEUE - 8 vagas
  5. HOSPITAL ESTADUAL DE VILA VELHA - 1 vaga
  6. HOSPITAL ESTADUAL DÓRIO SILVA - 8 vagas 
  7.  HOSPITAL ESTADUAL DR.JAYME SANTOS NEVES - 10 vagas
  8. HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - 1 vaga 
  9.  HOSPITAL SANTA MÔNICA - 1 vaga
  10. HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA - 2 vagas
  11. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA - 6 vagas
  12. HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS - 8 vagas
  13. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CASTELO - 1 vaga

MEDIDAS RESTRITIVAS

Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas.
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
  • Comércio atacadista (exceção aos atacarejos;
  • Lojas de material de construção;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também foi suspenso em todo o Estado até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).

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