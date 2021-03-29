Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

Internado com covid-19, Agnaldo Timóteo é intubado no Rio de Janeiro

Cantor está em hospital na Barra da Tijuca desde o último dia 17

Publicado em 29 de Março de 2021 às 13:27

Publicado em 

29 mar 2021 às 13:27
O cantor Agnaldo Timóteo
O cantor Agnaldo Timóteo Crédito: Lourival Ribeiro/SBT
Agnaldo Timóteo, de 84 anos, foi intubado após apresentar complicações no quadro de saúde dele por causa do novo coronavírus. No dia 17 de março, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
"Agnaldo Timóteo segue internado na UTI no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e tem uma pequena melhora da covid-19. A família agradece o apoio e a solidarização de todos", disse nota do início da semana.
Agora, a família informa que Agnaldo Timóteo teve de ser intubado na manhã deste sábado, 27, por causa da covid-19. "Por se tratar de uma doença traiçoeira, altos e baixos, a idade e com o intuito de tentar preservar a evolução positiva clínica e laboratorial até o momento e tentar melhorar a lenta recuperação dos pulmões, Timóteo necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, a partir de hoje às 7 horas manhã, para ser tratado de forma mais segura", diz a nota.

Veja Também

Morre humorista capixaba João Bafo, aos 69 anos, vítima de Covid-19

"Eu venci a Covid", comemora Zilu Camargo aos 62 anos

Morre mãe do padre Fábio de Melo, após complicações do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Agnaldo Timóteo Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/04/2026
Editais e Avisos - 28/04/2026
Que "urgência urgentíssima" é essa, vereadores?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados