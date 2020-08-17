100 mil infectados com coronavírus em seis meses no ES é muito ou pouco?

Mas, considerando o período de disseminação do vírus e a população capixaba, próxima de 4 milhões de habitantes, o total de infectados pode ser considerado alto ou baixo?

Na avaliação de profissionais da saúde, agentes públicos e técnicos que acompanham o comportamento do coronavírus no Espírito Santo, ouvidos por A Gazeta, o alcance da doença no Estado foi expressivo, mas poderia ter sido ainda maior, caso medidas restritivas não tivessem sido adotadas ou se o número de testagem fosse ampliado.

De acordo com o Painel Covid-19 , ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ), as mulheres são alvos principais da doença e totalizam 53.312 infectadas. Do total de diagnósticos positivos, a maioria dos contaminados tem idade entre 40 a 49 anos. Já as comorbidades mais recorrentes são cardiopatia e diabetes.

A primeira amostra que atesta o coronavírus no Espírito Santo foi coletada em uma paciente que fez doação de sangue no Hemoes do município de Guarapari . De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a paciente não viajou para o exterior e apresentou sintomas respiratórios um mês antes da doação de sangue, estando assintomática nos últimos 14 dias anteriores à doação.

COMPORTAMENTO DA COVID

Cariacica e Com a chegada da pandemia no Espírito Santo, o coronavírus se espalhou da região metropolitana para o interior do Estado, observa o presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira. Ele destaca que, entre março e abril, a doença ficou concentrada em Vitória e nos municípios vizinhos que têm um alto nível de integração com a Capital: Serra Vila Velha . Os primeiros bairros com mais registros foram Jardim da Penha, Praia do Canto, Jardim Camburi, Mata da Praia, em Vitória, e Itapoã e Praia da Costa, em Vila Velha.

"São os bairros que têm a maior parte da população que usa o transporte aeroviário e, portanto, pessoas que viajaram para fora do país quando a disseminação da doença não era classificada como pandemia. Num segundo momento, a geografia constatou o registro de casos nas periferias da região metropolitana" Pablo Lira - Presidente do Instituto Jones dos Santos Neves

No terceiro estágio, por conta da dinâmica da circulação de pessoas no Estado, a doença se alastrou para os municípios do Sul, Norte e Noroeste do Espírito Santo, atingindo todas as regiões, contaminando 100.859 pessoas e 2.907 óbitos, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (17), no Painel Covid-19 , do governo estadual.

TESTES

"O número só é menor porque não fizemos testes suficientes. Se tivéssemos feitos mais testes, a quantidade seria ainda maior. O teste sempre foi muito importante para conseguirmos as melhores estratégias de isolamento" Ethel Maciel - Doutora em Saúde Coletiva e Epidemiologia

A doutora em Epidemiologia mostra preocupação com a capacidade de testagem, principalmente, no momento em que há discussão sobre o retorno das atividades presenciais nas escolas. No último dia 8, o governo do Estado divulgou portaria que trata das regras que devem ser seguidas quando a aulas forem autorizadas . A expectativa é de que o retorno seja em setembro.

O sistema de saúde tem que ser capaz, de no momento que se identifica pessoas positivas em um setor ou numa escola, fazer todos os exames dos contatos daquela pessoa e isolar aquele local. Temos muitas pessoas protegidas atualmente. Se começar a flexibilizar, essas pessoas podem ficar vulneráveis e podemos ter mais casos do que a capacidade do sistema de saúde atual, pondera.

CURVA

Professor do Departamento de Matemática da Ufes e membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE), Etereldes Gonçalves Junior explica que, neste momento em que bateu mais de 100 mil infectados, o Estado alcançou um estágio de descida da curva epidemiológica, que indica os casos de contágio e morte por Covid-19.

A gente já passou pela fase mais aguda e já está descendo. Aqui no Estado, se for olhar a região metropolitana e o interior, eles têm realidades diferentes. A gente nem pode dizer que a reabertura das atividades impactou de algum jeito, porque logo depois que atingimos o pico, a curva começou a descer e na descida a melhor estratégia é reabrir. Essa reabertura gradual impacta pouco. A dinâmica da epidemia é essa. Estamos em queda em todas regiões do Estado, informou.

O presidente do IJSN destaca que, embora o total de 100.859 contaminados seja alto, as medidas restritivas adotadas pelos gestores públicos contribuíram para o controle de casos. São números elevados, mas vale destacar que poderiam ser muito maiores ao ponto que, se a gente olhar as taxas de transmissão no início da pandemia no Espírito Santo, tínhamos um patamar de 3,5 no início de abril. Ou seja, a cada 10 pessoas, a gente tinha contaminação de outras 35. Imagina o impacto no número de casos se a taxa de transmissão permanecesse nesse nível, sugeriu.

Além de reconhecer o impacto da Covid-19 nos sistema de saúde e na rotina da população capixaba, Pablo afirma que o uso de máscaras, o distanciamento social e a conscientização das pessoas que cumpriram o isolamento social contribuíram para que o Estado alcançasse o estágio de estabilização da doença nos meses de julho e agosto.

Dados apresentados pelo Instituto Jones dos Santos Neves, a partir de análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontam que o Espírito Santo é o oitavo estado brasileiro no ranking de casos confirmados e óbitos no cálculo realizado numa taxa de 100 mil habitantes. Os dados foram coletados entre os dia 11 e 12 de agosto. A gente conseguiu desacelerar o crescimento da curva epidemiológica por conta da ação rápida do Estado", aponta Lira.