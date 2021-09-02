1ª e 2ª doses: Vila Velha e Serra disponibilizam mais de 12,5 mil vagas

Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Os municípios de Vila Velha Serra estão com vagas disponíveis para imunização dos cidadãos contra a Covid-19. As doses são destinadas tanto para as pessoas que tomarão a primeira dose, quanto àquelas que tomarão a segunda.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha , através da Secretaria de Saúde, irá disponibilizar, a partir das 15h desta quinta-feira (2), 12.700 vagas para vacinação - entre a primeira e segunda doses - contra o coronavírus . As vacinas serão aplicadas no próximo sábado (4).

DIVISÃO DA SEGUNDA DOSE

3.400 vagas da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias ;

para as pessoas que tomaram a ; 3.500 doses da CoronaVac para aquelas que tomaram a primeira há 28 dias ;

para aquelas que tomaram a ; 1.000 vagas da Pfizer para as pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias.

Lembrando que também haverá vagas para primeira dose do grupo de 18 anos ou mais.

NOVO CADASTRO PARA AGENDAMENTO DA VACINA

seguir os passos: site da prefeitura está passando por modernizações e, a partir de então, só será necessário um login único para acessar todos os serviços digitais, incluindo o agendamento da vacina. Para a realização do novo cadastramento e agendamento, é importante

Acesse o site da prefeitura;

Preencha o formulário com nome, sobrenome, CPF, celular, data de nascimento e email;

Escolha uma senha e salve o cadastro;

Aguarde a confirmação da conta pelo email fornecido e pronto.

SERRA

Prefeitura da Serra oferece, às sextas-feiras, vagas para segunda dose sem agendamento ou através de busca ativa. O propósito é colocar em dia o esquema vacinal contra a Covid-19 dos munícipes. Porém, a Saúde da Serra recomenda que as pessoas busquem as Unidades de Saúde para receber orientações quanto ao horário de funcionamento das salas de vacina e disponibilidade de doses para o dia.

Vale lembrar que os agendamentos para as vagas da semana continuam às segundas e quintas-feiras, às 18h, através do site da Prefeitura da Serra . Neste caso, a imunização ocorre ao longo da semana, de segunda a sábado.

Segundo dados divulgados pelo Vacina e Confia, nesta quarta-feira (1), 14.946 munícipes estão com a segunda dose atrasada.

VACINA CONTRA A INFLUENZA NA SERRA

A Campanha Nacional contra Influeza segue no município, contemplando toda a população acima de seis meses de vida. A Prefeitura da Serra abrirá agendamento nesta quinta-feira (2), às 20h, pelo próprio site. Além disso, irá realizar, nesta quinta e sexta (3), das 9h às 16h, a aplicação da vacina em quatro empresas de ônibus localizadas na Serra.

Serão oferecidas 1.345 doses do imunizante contra o vírus da Influenza. Na quinta, será para os funcionários da Santa Paula e Unimar. Já na sexta, Serrana e Serramar.