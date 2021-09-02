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Covid-19

1ª e 2ª doses: Vila Velha e Serra disponibilizam mais de 12,5 mil vagas

Vila Velha abre agendamento nesta quinta a partir das 15h. Serra oferece vagas para a segunda dose sem agendamento, além de seguir com a campanha de imunização contra o vírus da Influenza

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 08:46

Publicado em 

02 set 2021 às 08:46
Vacinação
Aplicação da vacina contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Os municípios de Vila Velha e Serra estão com vagas disponíveis para imunização dos cidadãos contra a Covid-19. As doses são destinadas tanto para as  pessoas que tomarão a primeira dose, quanto àquelas que tomarão a segunda.

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha, através da Secretaria de Saúde, irá disponibilizar, a partir das 15h desta quinta-feira (2), 12.700 vagas para vacinação - entre a primeira e segunda doses - contra o coronavírus. As vacinas serão aplicadas no próximo sábado (4).

DIVISÃO DA SEGUNDA DOSE

  • 3.400 vagas da AstraZeneca para as pessoas que tomaram a primeira dose há 70 dias;
  • 3.500 doses da CoronaVac para aquelas que tomaram a primeira há 28 dias;
  • 1.000 vagas da Pfizer para as pessoas que receberam a primeira dose há 70 dias.
Lembrando que também haverá vagas para primeira dose do grupo de 18 anos ou mais.

NOVO CADASTRO PARA AGENDAMENTO DA VACINA

site da prefeitura está passando por modernizações e, a partir de então, só será necessário um login único para acessar todos os serviços digitais, incluindo o agendamento da vacina. Para a realização do novo cadastramento e agendamento, é importante seguir os passos:
  • Acesse o site da prefeitura;
  • Preencha o formulário com nome, sobrenome, CPF, celular, data de nascimento e email;
  • Escolha uma senha e salve o cadastro;
  • Aguarde a confirmação da conta pelo email fornecido e pronto.

SERRA

Prefeitura da Serra oferece, às sextas-feiras, vagas para segunda dose sem agendamento ou através de busca ativa. O propósito é colocar em dia o esquema vacinal contra a Covid-19 dos munícipes. Porém, a Saúde da Serra recomenda que as pessoas busquem as Unidades de Saúde para receber orientações quanto ao horário de funcionamento das salas de vacina e disponibilidade de doses para o dia.
Vale lembrar que os agendamentos para as vagas da semana continuam às segundas e quintas-feiras, às 18h, através do site da Prefeitura da Serra. Neste caso, a imunização ocorre ao longo da semana, de segunda a sábado.
Segundo dados divulgados pelo Vacina e Confia, nesta quarta-feira (1), 14.946 munícipes estão com a segunda dose atrasada.

VACINA CONTRA A INFLUENZA NA SERRA

A Campanha Nacional contra Influeza segue no município, contemplando toda a população acima de seis meses de vida. A Prefeitura da Serra abrirá agendamento nesta quinta-feira (2), às 20h, pelo próprio site. Além disso, irá realizar, nesta quinta e sexta (3), das 9h às 16h, a aplicação da vacina em quatro empresas de ônibus localizadas na Serra.
Serão oferecidas 1.345 doses do imunizante contra o vírus da Influenza. Na quinta, será para os funcionários da Santa Paula e Unimar. Já na sexta, Serrana e Serramar.
É importante recordar sobre o intervalo de 14 dias entre a vacina contra a Covid-19 e a Influenza, já que as duas campanhas ocorrem de forma simultânea.

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