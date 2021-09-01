Anvisa aprova inclusão de nova fábrica da vacina da Pfizer

A vacina da Pfizer é fabricada em Kalamazoo, no Michigan, nos Estados Unidos; o imunizante foi o primeiro a obter registro definitivo no Brasil. Crédito: Carlos Alberto Silva

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na terça-feira (31), a inclusão da empresa Exelead, localizada em Indianápolis, no Estado Indiana, Estados Unidos, como uma fabricante alternativa da vacina da Pfizer.

Em nota, o órgão regulador brasileiro diz que a introdução da unidade aprimora a capacidade de fornecimento da nanopartícula lipídica (LNP) e de formulação do medicamento a granel. O produto fabricado na Exelead é transportado até o local das etapas de envase e embalagem.

A solicitação de inclusão do novo fabricante foi realizada no dia 24 de agosto. No dia 27, a equipe técnica da Anvisa havia concluído a análise das informações enviadas pela Pfizer para que fosse verificado o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF). A certificação valida as estruturas e condições técnico-operacionais de determinada planta fabril para a produção do imunizante.