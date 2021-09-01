Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Anvisa aprova inclusão de nova fábrica da vacina da Pfizer
Imunizante contra Covid

Anvisa aprova inclusão de nova fábrica da vacina da Pfizer

Com a inclusão da empresa Exelead, a cadeia produtiva da vacina da Pfizer tem agora oito empresas distribuídas nos Estados Unidos, Alemanha, Áustria e Bélgica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 set 2021 às 14:09

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 14:09

Vacina Pfizer-BioNTech
A vacina da Pfizer é fabricada em Kalamazoo, no Michigan, nos Estados Unidos; o imunizante foi o primeiro a obter registro definitivo no Brasil. Crédito: Carlos Alberto Silva
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, na terça-feira (31), a inclusão da empresa Exelead, localizada em Indianápolis, no Estado Indiana, Estados Unidos, como uma fabricante alternativa da vacina da Pfizer.
Em nota, o órgão regulador brasileiro diz que a introdução da unidade aprimora a capacidade de fornecimento da nanopartícula lipídica (LNP) e de formulação do medicamento a granel. O produto fabricado na Exelead é transportado até o local das etapas de envase e embalagem.
A solicitação de inclusão do novo fabricante foi realizada no dia 24 de agosto. No dia 27, a equipe técnica da Anvisa havia concluído a análise das informações enviadas pela Pfizer para que fosse verificado o cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF). A certificação valida as estruturas e condições técnico-operacionais de determinada planta fabril para a produção do imunizante.
De acordo com a decisão, a medida tem o objetivo de garantir que a inclusão da nova fábrica certificada não altere as características do produto final registrado na Anvisa.

Veja Também

Rio adia para 15 de setembro exigência de vacinação em locais fechados

Fiocruz recebe IFA para 4,7 milhões de doses de vacina contra Covid-19

Pfizer entrega mais 2,1 milhões de doses de vacina contra a covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Brasil Política Saúde Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados