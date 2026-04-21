Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Uma carreta caiu em uma ribanceira na Rodovia do Contorno e só parou próximo a um córrego da região, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, nesta terça-feira (21). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a ocorrência aconteceu às 10h39 da manhã, mas o trânsito seguiu em desvio durante a tarde para quem seguia para Viana, pois uma das faixas ficou interditada para reboque do veículo, que ficou pendurado. A via foi liberada às 17h20. Ninguém se feriu.





Conforme apuração do repórter Vinicus Colini, da TV Gazeta, a carreta estava voltando para a Serra, após descarregar uma carga de cal, quando se deparou com um caminhão-cegonha, que reduziu a velocidade para acessar uma saída.





Para evitar a colisão, o motorista desviou a carreta para a pista contrária. Nesse movimento, o veículo quebrou um poste, além da mureta de proteção, e só parou depois de descer a ribanceira e cair perto de um córrego.





Em um vídeo feito por um condutor que esteve no local (veja acima), é possível ver marcas de tentativa de frenagem no asfalto.





Na gravação também são vistas partes do caminhão espalhadas pela rodovia e o veículo pendurado na ribanceira, após a queda. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para mais detalhes sobre o acidente, mas não enviou resposta até a publicação deste texto.