Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rodovia do Contorno

Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Uma das faixas da rodovia chegou a ficar interditada, no sentido Viana, em função do acidente, mas o trânsito já foi liberado; ninguém se feriu

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 17:47

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

21 abr 2026 às 17:47

Uma carreta caiu em uma ribanceira na Rodovia do Contorno e só parou próximo a um córrego da região, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, nesta terça-feira (21). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a ocorrência aconteceu às 10h39 da manhã, mas o trânsito seguiu em desvio durante a tarde para quem seguia para Viana, pois uma das faixas ficou interditada para reboque do veículo, que ficou pendurado. A via foi liberada às 17h20. Ninguém se feriu.  


Conforme apuração do repórter Vinicus Colini, da TV Gazeta, a carreta estava voltando para a Serra, após descarregar uma carga de cal, quando se deparou com um caminhão-cegonha, que reduziu a velocidade para acessar uma saída. 


Para evitar a colisão, o motorista desviou a carreta para a pista contrária. Nesse movimento, o veículo quebrou um poste, além da mureta de proteção, e só parou depois de descer a ribanceira e cair perto de um córrego.


Em um vídeo feito por um condutor que esteve no local (veja acima), é possível ver marcas de tentativa de frenagem no asfalto. 


Na gravação também são vistas partes do caminhão espalhadas pela rodovia e o veículo pendurado na ribanceira, após a queda. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para mais detalhes sobre o acidente, mas não enviou resposta até a publicação deste texto.

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta ficou pendurada em ribanceira, após atravessar pista e quebrar mureta e poste, em Cariacica. Vinicius Colini

Atualização

27/04/2026

O texto foi atualizado com a informação da liberação do trânsito no trecho onde ocorreu o acidente.

Veja Também 

O corpo do turista Evandro Júlio Ramon, de Minas Gerais, foi encontrado boiando na Praia do Morro

Corpo de turista é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Imagem de destaque

Viagens no trem de passageiros de Vitória a Minas são retomadas nesta terça (21)

Imagem de destaque

Homem é encontrado morto a tiros em Linhares e irmão é suspeito do crime

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 Cariacica rodovia do contorno Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Cronograma capilar em casa: 5 passos profissionais para recuperar os fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados