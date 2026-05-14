Após 53 anos, Caso Araceli tem busca por reparação histórica em órgão internacional

A denúncia apresentada pelo MNDH sustenta que o Estado brasileiro violou direitos humanos ao não garantir proteção adequada à vítima, à família e à própria condução das investigações do Caso Araceli. Além de afirmar que o processo foi marcado por omissões institucionais, influência política, falhas na apuração e ausência de responsabilização efetiva dos envolvidos.





Com base nisso, a entidade pede que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reconheça a responsabilidade internacional do Brasil pelas violações relacionadas ao caso. Entre os pedidos apresentados estão medidas de reparação integral à família de Araceli Cabrera Crespo, indenização, retratação pública do Estado brasileiro, preservação da memória histórica do caso e garantias de não repetição.





A denúncia também solicita ações ligadas ao direito à verdade e à memória. Segundo o documento, os familiares da vítima e a sociedade brasileira têm direito de conhecer integralmente os fatos envolvendo a investigação e os desdobramentos do caso. A petição cita entendimentos da Corte Interamericana segundo os quais o acesso à verdade constitui uma forma de reparação às vítimas e à coletividade.





Outro ponto defendido pelo MNDH é que o Caso Araceli deve ser analisado no contexto da ditadura civil-militar brasileira. A denúncia sustenta que os acusados mantinham relações com famílias influentes e conexões políticas que teriam interferido na condução das investigações e favorecido a impunidade.





O documento ainda afirma que o Estado brasileiro tem obrigação de investigar, responsabilizar e reparar violações de direitos humanos, além de garantir proteção judicial adequada às vítimas e aos familiares. Segundo a petição, a ausência de respostas definitivas ao longo das décadas mantém permanentes os danos causados à família de Araceli





Para Carlos Nicodemos, o caso representa uma oportunidade histórica de debate sobre violência contra meninas e mulheres e sobre a responsabilização do Estado em violações de direitos humanos.





“Trata-se de uma oportunidade histórica na agenda de enfrentamento às violências contra meninas e mulheres, para uma reparação determinada pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA. Uma iniciativa que deve vir do Estado com ações de não repetição, indenização, memória, retratação e desculpas, especialmente à família de Araceli Cabrera Crespo”, afirmou.





O advogado analisa ainda que a discussão vai além do caso ocorrido em 1973 e dialoga com problemas atuais enfrentados pelo país no combate à violência contra mulheres e crianças. Segundo ele, os feminicídios continuam ocorrendo em níveis alarmantes e o Estado ainda encontra dificuldades em avançar no enfrentamento à violência. Nicodemos também defende que ainda há pouco letramento social sobre os ciclos da violência, o que faz muitas vítimas não conseguirem reconhecer situações abusivas.





Apesar do avanço, a denúncia ainda está em fase inicial de tramitação. Segundo o advogado, o processo perante a Comissão Interamericana costuma ser demorado, já que o órgão analisa casos de diferentes países.





Ainda assim, ele avalia que a entrega dos documentos representa um passo importante para o andamento do caso.