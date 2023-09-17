Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Produtores rurais do ES aumentam renda com a diversificação dos negócios
Lavoura, pecuária e floresta

Produtores rurais do ES aumentam renda com a diversificação dos negócios

Cada vez mais produtores têm aderido ao sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, uma estratégia promissora para aumentar a produtividade e a renda no campo capixaba

Publicado em 

17 set 2023 às 08:25

Publicado em 17 de Setembro de 2023 às 08:25

Pecuária, aliada à lavoura e ao plantio de florestas, pode trazer renda aos produtores rurais
Pecuária, aliada à lavoura e ao plantio de florestas, pode trazer renda aos produtores rurais Crédito: Kélem Cabral/Embrapa
O produtor rural Luiz Fernando Favarato, atualmente pesquisador do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é um dos capixabas que vêm apostando no sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), uma estratégia de produção ainda desconhecida por muitos, que consiste em plantios consorciados, sucessão ou rotação de culturas da produção agrícola, pecuária e florestal dentro de uma mesma área. Sua propriedade fica em João Neiva.
No Brasil, 80% das propriedades rurais que utilizam o sistema seguem o modelo de lavoura integrada com a pecuária (ILP). As áreas sob o uso da agropecuária no país correspondem a 208.697.177 hectares, sendo que 17.431,533 hectares são de ILPF. No Espírito Santo, somam 1.186,482 e 179.544 hectares, respectivamente (dados de 2020 da Rede ILPF).
Favarato conta que seu primeiro contato com a ILPF foi na faculdade, em Viçosa, Minas Gerais, em 2012, quando trouxe a ideia para seu pai e o incentivou a adotá-la em sua propriedade rural, argumentando ser uma ótima alternativa de renovação de pastagem a um custo mais baixo. “E eu estava certo”, garante. “Nós utilizamos o modelo ILP, que integra na mesma área o componente agrícola e pecuário, consistindo na semeadura direta do milho em consórcio com a brachiaria, uma espécie destinada à forragem nos pastos. São duas sementes trabalhadas ao mesmo tempo. Depois de tudo preparado, é só esperar o milho chegar ao estágio de silagem (a conservação anaeróbica da planta inteira), que, posteriormente, vai servir de alimento para o gado, principalmente em épocas de seca”, explica.
Ele ressalta que, após a silagem, sobra o capim, com aproveitamento do resto da adubação do milho para dar seguimento ao processo. Após 60 dias, o pasto está formado para receber o gado.
Favarato informa que, com esse sistema, ao diluir o valor com a produção de milho, economiza-se bastante com a renovação do pasto. “Além disso, a preservação do meio ambiente, o plantio direto, o preparo mínimo, a diminuição da erosão e uma maior captação de água da chuva, aumentando o nível das nascentes no entorno são alguns dos benefícios.”
Luiz Favarato acredita no potencial de integrar lavoura e pecuária para dar mais produtividade aos negócios
Luiz Favarato acredita no potencial de integrar lavoura e pecuária para dar mais produtividade aos negócios Crédito: Arquivo pessoal

Otimização da terra

Segundo o coordenador técnico de Produção Animal do Incaper, Bernardo Lima Bento de Mello, a ILPF busca otimizar o uso da terra, elevando os patamares de produtividade, diversificando a produção e gerando produtos de qualidade. “Com isso, reduz a pressão sobre a abertura de novas áreas”, observa.
A ILPF, ressalta, pode ser utilizada em diferentes modalidades, combinando dois ou três componentes em um sistema produtivo: ILPF (integração lavoura-pecuária-floresta - agrossilvipastoril); ILP (integração lavoura-pecuária - agropastoril); IPF (integração pecuária-floresta - silvipastoril) e ILF (integração lavoura-floresta - silviagrícola).
“O sistema proporciona múltiplos usos agropecuários das propriedades rurais, diversificando as atividades produtivas. Entre os benefícios estão o aumento da produção por área; adaptação a todos os tamanhos e perfis de propriedades; facilidade na produção de alimentos e bem-estar para os animais; melhoria da qualidade e conservação dos solos; além de mitigação das emissões de gases do efeito estufa, aumento de renda e da geração de empregos no campo”, garante.
Mas qual o maior potencial do Espírito Santo dentro do sistema? Para Mello, pela ótica da produção animal, são três oportunidades: recuperação de pastagens degradadas com uso da ILP: milho ou sorgo + pasto; produção de alimentos volumosos de corte para a seca em ILP: silagem de milho ou sorgo + pasto; e produção de madeira para usos múltiplos em áreas de pasto em IPF: integração Pecuária-Floresta.
Ele explica que, por meio do projeto estratégico “Fomento da Bovinocultura Sustentável”, o Incaper vem capacitando continuamente um grupo de técnicos multiplicadores e realizando em sua rotina de atendimentos ao público ações que fomentam a adoção da ILPF.
Esse trabalho existe desde 2017, em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), nas áreas de pesquisa do Incaper, que em seus diversos experimentos já avaliava a integração na agricultura. E acabou sendo implementado de fato a partir de 2018 em uma fazenda do instituto em Cachoeiro de Itapemirim e outra em Linhares, Unidades Demonstrativas, com foco na divulgação dos modelos ILPF para os proprietários rurais capixabas.
“Em Cachoeiro de Itapemirim, são quatro hectares, sendo um de ILP (pasto + sorgo para silagem) e três hectares de IPF (pasto + eucalipto). Em Linhares, são 12 hectares em três protótipos de quatro hectares cada: pasto convencional, pasto + sorgo e pasto + milho. Essas áreas têm recebido visitas guiadas de agropecuaristas, estudantes e técnicos de ciências agrárias. São verdadeiras salas de aulas a céu aberto.”
Para participarem do processo, os proprietários rurais precisam primeiro capacitar-se e conhecer a estratégia aplicada a muitas unidades de produção. Devem também procurar orientação técnica. “A ILPF requer planejamento e conhecimento diverso sobre os componentes adotados e a interação entre eles, mas é um sistema positivo econômica e ambientalmente”, conclui.

Capacitação técnica

O pesquisador da Embrapa Marcelo Dias Müller reforça que a parceria com o Incaper já existe há bastante tempo com o objetivo de oferecer capacitação técnica sobre a utilização da ILPF. “Sempre foram realizadas pesquisas e ações de transferência de tecnologia para demonstrar os benefícios do sistema. O objetivo é que os proprietários rurais entendam os modelos do sistema e sintam-se seguros ao implementá-los. Essa capacitação é realizada nas duas unidades demonstrativas no Estado.”
Müller salienta que a Rede ILPF também implementou um projeto chamado Caravana ILPF, da qual a Embrapa, sob a sua coordenação, participa. “A primeira etapa, inclusive, foi quando a Suzano apresentou o modelo da Fazenda Três Marias, em Linhares.”
O objetivo da Caravana, segundo ele, é difundir a ILPF e avançar em novas áreas de integração no Brasil, além de realizar diagnósticos nas diversas regiões produtoras do país.
“O sistema, no caso da parceria Incaper/Embrapa, é mais voltado para a agricultura familiar e pequenos e médios proprietários rurais, para áreas montanhosas. Já o da Suzano é voltado para propriedades rurais bem maiores, com áreas grandes de plantio.”
Felipe Martini Santos, gerente técnico da Rede ILPF, conta que, desde a criação da iniciativa, em 2012, vêm sendo realizados esforços para ampliar a adoção da tecnologia, além de estabelecer uma estratégia de monitoramento das áreas de ILPF. “O objetivo é criar uma plataforma de monitoramento, através de imagens de satélites, das áreas que implantaram a ILPF. Isso é importante para balizar as ações do setor, bem como fornecer informações para o governo que utiliza esses números para contabilizar suas metas do Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária (ABC+).”

Saiba mais

Modalidades:
  • ILPF - Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (sistema agrossilvipastoril). Exemplo: milho + pasto + mogno africano.
  •  ILP - Integração Lavoura-Pecuária (sistema agropastoril). Exemplo: sorgo + pasto.
  •  IPF - Integração Pecuária-Floresta  (sistema silvipastoril). Exemplo: eucalipto + pasto.
  •  ILF - Integração Lavoura-Floresta (sistema silviagrícola).
Consórcio, sucessão e rotação:
  • Consórcio: as plantas são amigas que se dão muito bem e decidem crescer juntas na mesma área. Elas ajudam uma à outra, protegendo os nutrientes do solo e se protegendo de pragas e doenças.
  • Sucessão: é como se as plantas passassem a bola umas para as outras. Uma planta é colhida e logo em seguida outra é plantada. Assim, o campo fica sempre ocupado e produtivo durante o ano inteiro.
  • Rotação: é como se as plantas estivessem revezando no campo. Cada uma entra no seu tempo certo, ocupando o mesmo espaço físico e época do ano, seguindo regras técnicas. Isso ajuda a evitar problemas com pragas e doenças que atacam sempre a mesma espécie.

Benefícios dos sistemas de ILPF:

  • Maior eficiência na reciclagem de nutrientes;
  • Melhora na estrutura do solo;
  • Aumento na atividade microbiana do solo;
  • Sequestro de carbono;
  • Mitigação da emissão de gases causadores do efeito estufa;
  • Melhoria do bem-estar animal em decorrência do maior conforto térmico;
  • Aumento na produtividade animal;
  • Diversificação de renda da propriedade rural;
  • Estabilidade econômica com redução de riscos e incertezas devido à diversificação da produção;
  • Aumento da produção por área;
  • Redução da pressão pela abertura de novas áreas com vegetação nativa;
  • Otimização do uso de recursos naturais e financeiros;
  • Produção de palhada para o Sistema de Plantio Direto (SDP);
  • Redução do processo de erosão do solo e da evapotranspiração;
  • Aumento da infiltração de água no solo;
  • Uso intensivo e sustentável do solo ao longo do ano.

Objetivos dos sistemas de ILPF:

  • Diversificação das atividades agropecuárias;
  • Maior eficiência na utilização dos recursos naturais;
  • Uso intensivo das áreas agrícolas, evitando a necessidade de desmatamentos de novas áreas;
  • Recuperação de áreas degradadas.

LEIA MAIS SOBRE O AGRO

Brasil pode aprender com cooperativismo capixaba a diversificar produção

TecnoAgro é palco de momento histórico de união de mulheres do cacau

Videocast TecnoAgro: inovação e sustentabilidade trazem oportunidades para o agro

Trabalho digital multiplica as oportunidades no campo

Robôs e inteligência artificial são aliados na produção de alimentos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Agronegócio Agricultura Capixaba Tecnoagro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Nacional do Braille expõe desafios na alfabetização de crianças com deficiência visual no Brasil
Imagem de destaque
'Me surpreendi comigo mesma', afirma Samira após rever seus comentários sobre Milena e Ana Paula
Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados