Videocast TecnoAgro: inovação e sustentabilidade trazem oportunidades para o agro

A inovação e a sustentabilidade são caminhos sem volta no mercado global, e com o agronegócio não é diferente. Tanto que, no país, cada vez mais produtores buscam investir em novas tecnologias e processos que garantam maior produtividade e menor impacto ambiental. Esse foi o tema abordado durante o painel "A Jornada do Agronegócio Brasileiro Rumo à Sustentabilidade e Inovação: Lições e Oportunidades", que marcou o segundo dia do TecnoAgro 2023, nesta sexta-feira (18).
O agroambientalista Marcello Brito, coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral (FDC), e o sócio da DVF Consultoria e parceiro da FDC, Durval Vieira de Freitas, falam um pouco mais sobre o tema neste videocast, que você pode assistir na íntegra no vídeo acima.
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado por A Gazeta, nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares.