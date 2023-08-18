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Desenvolvimento

Videocast TecnoAgro: inovação e sustentabilidade trazem oportunidades para o agro

As lições do agronegócio brasileiro nessa jornada pela inovação e sustentabilidade foram temas de painel no TecnoAgro 2023 e também deste videocast. Assista na íntegra

Publicado em 

18 ago 2023 às 18:01

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 18:01

A inovação e a sustentabilidade são caminhos sem volta no mercado global, e com o agronegócio não é diferente. Tanto que, no país, cada vez mais produtores buscam investir em novas tecnologias e processos que garantam maior produtividade e menor impacto ambiental. Esse foi o tema abordado durante o painel "A Jornada do Agronegócio Brasileiro Rumo à Sustentabilidade e Inovação: Lições e Oportunidades", que marcou o segundo dia do TecnoAgro 2023, nesta sexta-feira (18).
O agroambientalista Marcello Brito, coordenador da Academia Global do Agronegócio da Fundação Dom Cabral (FDC), e o sócio da DVF Consultoria e parceiro da FDC, Durval Vieira de Freitas, falam um pouco mais sobre o tema neste videocast, que você pode assistir na íntegra no vídeo acima. 
O TecnoAgro é o maior evento de capacitação com foco em tecnologia e inovação no agronegócio do Espírito Santo, realizado por A Gazeta, nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares.

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