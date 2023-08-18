Videocast TecnoAgro: inovação e sustentabilidade trazem oportunidades para o agro

A inovação e a sustentabilidade são caminhos sem volta no mercado global, e com o agronegócio não é diferente. Tanto que, no país, cada vez mais produtores buscam investir em novas tecnologias e processos que garantam maior produtividade e menor impacto ambiental. Esse foi o tema abordado durante o painel "A Jornada do Agronegócio Brasileiro Rumo à Sustentabilidade e Inovação: Lições e Oportunidades", que marcou o segundo dia do TecnoAgro 2023, nesta sexta-feira (18).