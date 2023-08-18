ES aposta em tecnologia para dar assistência a produtor rural

João Batista Pavesi Simão fala da experiência da assistência remota aos produtores rurais da Região do Caparaó Crédito: VItor Jubini

Conheça abaixo as ferramentas: Espírito Santo tem apostado em ferramentas virtuais para ajudar produtores de todas as regiões na venda de produtos e na resolução de problemas enfrentados nas lavouras. As novidades tecnológicas foram apresentadas durante o painel "Assistência técnica digital no campo", na manhã desta sexta-feira (18), no segundo dia do TecnoAgro 2023 , que ocorre em Linhares , Norte do Espírito Santo.

Agro Legal Ater Digital: a plataforma foi criada no âmbito da Secretaria de Estado da Agricultura (Seag), para facilitar o atendimento ao produtor rural, como explica a mestre em Extensão Rural e gerente de Projetos Sustentáveis da pasta, Patrícia Ferraz.

"Há mais de dez anos presente na vida dos produtores da agroindústria, não tinha um cadastro, nem uma base de dados sobre as pessoas atendidas. Havia um diagnóstico feito pelo Incaper a cada dois anos. Em um projeto de pesquisa, fizemos essa proposta de um sistema para cadastrar a agroindústria e para os produtores enviarem dúvidas a colegas da Seag e outros órgãos. Criamos para possibilitar o acesso a esses serviços", contextualizou.

Até esta sexta-feira (18), a plataforma já contava com 183 cadastrados. Nela, é possível acessar bibliotecas com materiais da agroindústria, abrir chamados em busca de ajuda, além de receber convites para palestras e eventos.

Feira na Palma da Mão: lançado em 2022, o aplicativo foi desenvolvido por meio de um projeto do Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A plataforma possibilita que os produtores rurais disponibilizem seus produtos, informem detalhes sobre como foi feita a produção e realizem a venda direta, sem a necessidade de intermediários, aumentando a lucratividade. É possível ainda que restaurantes, mercados, entre outros estabelecimentos que demandam grandes volumes de materiais agropecuários, entrem no sistema e realizem a compra.

Patrícia Ferraz apresentou a plataforma Agro Legal Ater Digital Crédito: VItor Jubini

"Nosso objetivo era o de desenvolver uma metodologia para o incentivo da venda direta dos produtos da agricultura familiar, através de uma plataforma digital facilitadora dos negócios. A partir da ferramenta, podemos conhecer a origem, qualidade e sanidade do produto, negociar, reduzir ou eliminar os intermediários", afirmou o mestre em Extensão Rural e Extensionista do Incaper, Luiz Bricalli.

"Agora com a 'feira na palma da mão', o consumidor consegue fazer suas negociações e valorizamos a economia local" Luiz Bricalli - Mestre em Extensão Rural e Extensionista do Incaper

Clínica Digital: com a pandemia de Covid-19 e as restrições de mobilidade, a empresa júnior Caparaó Jr. teve que se reinventar. Atuando desde 2010, o projeto já atendeu mais de 1,6 mil produtores rurais do Caparaó capixaba, e teve que passar a prestar os atendimentos de forma virtual, como explica o professor João Batista Pavesi Simão, titular do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), e orientador da empresa júnior.

"A gente não podia visitar o produtor. Tivemos que manter o contato com ele, buscamos saber se ele tinha internet. Tivemos que nos reinventar, porque o produtor teve que usar os recursos que tinha. Não vamos jogar a tecnologia na comunidade e impor que ela se adapte. Vamos avaliar comunidade a comunidade, cada caso", ressalta.

João Batista acrescenta que o digital chegou devido à pandemia. "Conseguimos mandar recado. Quem tinha telefone na comunidade trabalhava pelo coletivo. Fizemos cursos remotos e quem definia o tema era o produtor."

Com o atendimento virtual pelas redes sociais da Caparaó Jr., além das palestras e cursos remotos, a empresa júnior coletava dados que a ajudavam a melhorar o modo de alcançar os produtores sem o contato presencial.